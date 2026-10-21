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▲捷運工地道路排水清淤。（圖／高市府捷運局提供）

▲輕軌樹木支架加固穩定。（圖／高市府捷運局提供）

因應第29號強烈颱風「薔琵」逼近及外圍環流可能帶來之強風與降雨，高雄市政府捷運工程局自（20）日起，針對捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園線等施工中工區，全面盤點各標案重點區域，強化交通維持設置、工程圍籬等隔離設施之安全防護與防汛整備，並要求統包商先行完成防颱預防作業，降低強風豪雨對工程及周邊市民的影響。捷運局表示，各捷運工地督導人員已全體動員，採取「分區同步、多管齊下」方式，針對捷運各標案、機廠及全線捷運工區展開徹底巡檢，從排水、用電、圍籬、機具到周邊道路安全逐項檢核，守護工程現場與鄰近市民安全。輕軌全線雨豆樹、小葉欖仁樹木，均已完成防颱支撐加固，每一株行道樹都維持良好，捷運局特別於薔琵颱風來臨前增設11套樹木傾斜儀，並讓輕軌行控中心24小時掌握樹木動態；高雄捷運公司已備妥大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等各項搶修機具，將秉持「營運安全第一」原則，全力做好各項防颱整備，兼顧輕軌安全營運與都市綠美化，守護市民生命財產及公共運輸安全。捷運聯合開發案基地防颱作業也同步啟動，包含O4前金站、R20後勁站、RK1岡山站及Y10基地均已完成防颱防災整備。各工區完成施工機具與圍籬檢查，加強繫綁固定，施工開口及臨時護欄也全面強化防護措施。捷運局強調，防颱工作不容絲毫懈怠，將秉持最高安全標準，監督捷運新建工程、捷運聯合開發案與高雄輕軌，落實防颱應變措施，並視颱風動態滾動式調整巡查頻率，同時提醒用路人，颱風期間請行經捷運工地周邊的市民朋友，敬請留意路況、減速慢行，如遇義交人員指揮引導，敬請配合協勤義交指示，共同維護用路安全，平安度過颱風期間。