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備戰 2026 愛知名古屋亞帕運，臺灣帕拉桌球代表隊集結 12 位選手，輪椅組包括程銘志、林彥穎、趙姵俙、葉晉瑋；肢體障礙站立組有蘇晉賢、林駿挺、田曉雯、林姿妤；心智障礙組則由陳柏諺、謝非、黎懿亞、李婧萱出賽。而年僅 20 歲的陳柏諺，已累積多場國際大賽經驗，曾在巴黎帕運摘下男子單打 TT11 級銀牌，如今也正持續精進球技，準備迎接名古屋的新挑戰。這次，運動部攜手 GQ，走進選手的訓練與生活日常，與陳柏諺聊聊他追求穩定的球風、面對勝負的態度，以及賽場之外的生活趣事。初次認識陳柏諺，或許會覺得他有些靦腆，回答問題總是簡單俐落，偶爾還需要一點時間整理思緒。然而，聊起比賽輸贏、電玩隊友，甚至私下的興趣，便會發現這位看似安靜的年輕選手，其實藏著相當鮮明的勝負欲。至於如何在球場上保持冷靜，又在生活裡找到自己的節奏？他的答案，或許比想像中更加直率。帕拉桌球依選手的障礙類別與運動功能進行分級，其中，陳柏諺參與的 TT11 級，屬於心智障礙選手的競賽級別。無論所屬級別為何，桌球比賽都講究速度、旋轉與落點判斷，而陳柏諺最重視的，正是如何在每一次攻防中維持穩定。這份穩定，除了仰賴平時的技術累積，也來自規律的訓練與準備。集訓期間，早上七點起床，吃過早餐後搭車前往訓練場地，接著依照教練安排展開一天的練習。這次備戰名古屋，他同時為單打、雙打與混合雙打進行準備。三種賽制各有不同要求，單打需要獨自處理每一球的攻防，雙打則得考慮搭檔的移動和擊球順序，尤其桌球雙打採取兩人輪流擊球的規則，彼此的節奏能否配合，也會影響出手選擇。面對不同賽制的挑戰，陳柏諺認為，現階段仍應先把單打練好，將個人技術打穩，其他項目自然會有更好的表現。而這份對基本功的重視，也反映在他對自己球風的形容上。如果要替自己的球風選出一項「必殺技」，他沒有急著搬出某種厲害的發球或進攻招式，反而選擇「穩定性」與「全面性」。簡單來說，就是讓各項技術維持一定水準，面對不同對手時，也有更多調整的空間。訪談中，編輯好奇問他，這樣的風格算不算球場上的「沉默殺手」？他帶點害羞地回答：「算是吧」但安靜不代表完全沒有情緒，遇到失誤時，他同樣會懊惱，偶爾甚至忍不住罵上幾句。原來平時惜字如金的他，碰上比賽輸贏，也有藏不住的好勝心。穩定是陳柏諺的優勢，但在國際賽場上，熟悉的打法也可能成為對手研究的目標。他回憶，曾在法國的賽事中以 3：0 擊敗一名波蘭選手，沒想到 2023 年於斯洛維尼亞再度交手，結果卻完全反轉，換成自己以 0：3 落敗，而且是在小組賽階段便遭遇挫折。兩次交手之間，究竟發生了什麼變化？陳柏諺認為，自己的擊球路線被對方看穿，原本習慣的攻防選擇，在對手有所準備之後，便不一定能繼續奏效。這也讓他意識到，即使技術維持穩定，仍需要隨著對手的變化重新思考比賽。此後，面對不同的選手，他會與教練在賽前安排針對性訓練，平時也透過觀看對戰影片，了解對手的打法與習慣。對他來說，輸球後最實際的處理方式，就是重新回到練習與準備之中。而談起登上世界排名第一的故事，他的反應也頗有個性。當時，是爸爸把世界排名的消息傳給他，他自己倒沒有特別說什麼。至於知道消息之後，生活有沒有改變？他的回答相當乾脆：「跟平常一樣練球。」排名會隨著賽事成績起伏，對手也會持續進步；因此，比起沉浸在過去的勝負，如何把眼前的球打好才是最重要的。即使已經有不少國際賽經驗，面對大型賽事，陳柏諺仍有需要適應的地方。回想首次參加巴黎帕運時，他分享了一段與教練之間的小故事。那時教練認為他在比賽中可能不夠專注，於是在他的手上寫下「專注」兩個字，作為上場前的提醒。到了下一場比賽，陳柏諺原本以為教練還會寫下同樣的字，沒想到這次卻換成「氣勢」。兩個簡單的詞，對應著不同的比賽需求，就如同一份簡短的賽前備忘錄，提醒他隨著比賽狀況調整心態。畢竟，桌球的每一分都得重新開始，如何不受上一球影響，繼續做好下一次判斷，同樣是選手需要練習的功課。離開桌球場，陳柏諺最常用來放鬆的方式之一，就是打電動。尤其玩起《傳說對決》，這位平常回答問題略顯靦腆的選手，勝負欲便有了另一個發揮的地方。他經常和學弟一起組隊，自己習慣擔任射手，學弟則負責輔助。射手是隊伍裡重要的輸出角色，需要隊友協助創造進攻空間，因此兩人的合作也很重要。只是，學弟偶爾難免失誤，問他會不會因此開罵，他毫不猶豫地回答：「會啊！」至於為什麼自己總是負責射手？他笑說，因為學弟只會打輔助，所以該唸的時候還是會唸上幾句啦！有趣的是，他的勝負欲到了真正的桌球訓練場上，反而展現出另一種模樣。被問到自己算不算友善的學長，他有些不好意思地回答「算吧」。如果發現學弟打得不好，他也會主動對話，告訴對方那一球為什麼失誤，協助找出問題，比起講大道理，他更習慣針對眼前的狀況提出建議。球場上可以幫忙分析失誤，遊戲裡卻又忍不住嫌隊友太雷，看來陳柏諺的學長模式，也會隨著放下球拍、拿起手機而悄悄切換，安靜歸安靜，該認真計較輸贏的時候，他可一點也不含糊。長年參加國際賽事，陳柏諺其實已經跟著比賽走訪不少地方。然而，對一名選手來說，出國比賽和真正旅行，終究是兩回事。密集的訓練、比賽與行程安排，往往讓他沒有太多時間觀光。聊到邁入 20 歲之後最想完成的願望，他給出一個很符合年紀的答案：「環遊世界！」如果要選一個曾經比賽、未來還想再去的國家，他首先想到斯洛維尼亞，原因很簡單，就是覺得那裡很美。至於巴黎呢？他覺得城市還不錯，卻也直率地補上一句：「但是東西不太好吃（笑）。」沒有特別浪漫的旅行計畫，也不急著列出必去景點，他想要的或許就是有一天能放下比賽行程，好好享受旅行本身。除了電玩和旅行，他最近也開始對撞球產生興趣，偶爾有空便會和朋友一起去打。雖然同樣是球類運動，但他覺得撞球難度相當高，自己也還沒有研究到太深入的程度。對已經相當熟悉桌球技術的陳柏諺來說，換一種球類、重新摸索不同的玩法，也成了日常生活裡的小樂趣。聊起這些生活小事，他的回答依舊簡短，卻也因此多了幾分真實。有喜歡的遊戲、想去的國家，也有與朋友相約打撞球的日常，比賽之外，這位年輕選手還有一長串願望清單，等著慢慢實現。假如有一個魔法口袋，可以放進一個字或一個詞，陪伴自己走進名古屋亞帕運的賽場，會是什麼？他的答案是：「快樂打球。」這個回答，和前面聊到的許多故事形成了有趣的呼應。他在意輸贏，遇到失誤也會懊惱；曾經因為打法被對手看穿而吞下敗仗，也知道每一次國際賽都需要重新準備。但說到底，無論是認真練球、研究對手，還是準備迎接下一場挑戰，他始終希望保有盡情享受的初衷。至於名古屋亞帕運會有什麼結果？就留到球場上見真章吧！畢竟，陳柏諺的魔法口袋裡，裝著的可是「快樂打球」啊！