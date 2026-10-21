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金鐘獎颱風對外說明：

颱風薔琵持續朝台灣逼近，23日是風雨影響最明顯的時段；根據中央氣象署21日凌晨最新預測，基隆、台北、新北、宜蘭及花蓮等5縣市，暴風圈侵襲機率都超過60％。第61屆金鐘獎將於10/23、10/24舉辦，承辦單位三立電視今（21）日稍早宣布典禮是否舉辦，將依照臺北市政府停班課標準而定，「如典禮照常舉辦，星光大道活動將調整至台北流行音樂中心表演廳廳內舉行，不開放一般民眾觀禮。」第61屆金鐘獎將於10/23、10/24在台北流行音樂中心（北流）舉辦，然而面對薔琵來勢洶洶，典禮是否如期舉辦引發外界關注。對此，三立今日公布，「因應薔琵颱風可能帶來的影響，並考量民眾、入圍者與全體現場人員的安全，第61屆節目類與戲劇類金鐘獎頒獎典禮是否舉辦，將依照臺北市政府停班課標準而定。」若典禮照常舉辦，主辦單位考量颱風的外圍環流仍會造成不小風雨，為維護參與人員之安全，星光大道活動將調整至北流廳內舉行，且不開放一般民眾觀禮。主辦單位特別提醒無典禮入場券的民眾請勿前往，邀請大家透過官方轉播，一同見證第61屆金鐘獎的精彩時刻。根據中央氣象署預測，週五（23日）將是風雨影響最明顯的時段，基隆、台北、新北、宜蘭及花蓮等5縣市，暴風圈侵襲機率都超過60％。氣象署最快今天晚間至明天凌晨發布海上颱風警報，明天下午至傍晚發布陸上颱風警報，新北市長侯友宜表示，北北基桃將於22日晚間8點宣布是否停班停課。因應薔琵颱風可能帶來的影響，並考量民眾、入圍者與全體現場人員的安全，第61屆節目類與戲劇類金鐘獎頒獎典禮是否舉辦，將依照臺北市政府停班課標準而定。如典禮照常舉辦，考量颱風的外圍環流仍會造成不小風雨，為維護參與人員之安全，星光大道活動將調整至台北流行音樂中心表演廳廳內舉行，星光大道不開放一般民眾觀禮，主辦單位提醒無典禮入場券的民眾請勿前往，造成不便，敬請見諒。也邀請大家透過官方轉播，一同見證第61屆金鐘獎的精彩時刻。