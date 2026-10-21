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▲日媒揭露徐若熙婉拒軟銀隊優勝啤酒浴，他表示，將時間留給自主訓練，也自認例行賽沒有太多貢獻。（圖／NOWnews資料照）

雖然不是天天都會上場投球，但每天都要把身體狀況調整到最好，隨時準備站上投手丘。高中時雖然有過連投2天、3天的經驗，但畢竟跟職棒完全不是同一個層級，沒辦法拿來比較。

我覺得不必因為是短期決戰就做什麼特別的準備，只要像平常一樣全力去對決就好。不管在台灣還是日本都一樣。

▲徐若熙今年季中受到腰部傷勢影響，一度因動刀脫離戰線，但他發揮神速的復原速度，在季末回歸一軍。（圖／© SoftBank HAWKS、福岡軟銀鷹提供）

那是為了把時間留給自主訓練。因為自己在例行賽中沒有做出太多貢獻，希望能先在球場上好好做出貢獻後，再來享受這樣的喜悅。

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙，今年球季中因腰部傷勢動刀，但他恢復神速並於季末歸隊，在太平洋聯盟高潮系列賽（Climax Series）決勝輪隨隊於牛棚待命，可惜未獲得登板機會。10月24日起開打的日本大賽，徐若熙同樣將以後援投手身分備戰。日本資深棒球記者田尻耕太郎不僅撰文分析徐若熙在「日本一」爭霸戰中的角色，更透露了他婉拒參加軟銀洋聯優勝「啤酒浴」的原因，「因為自己在例行賽中沒有做出太多貢獻，希望能先在球場上拿出實質貢獻後，再來享受這樣的喜悅。」在CS決勝輪面對火腿隊的3場比賽中，徐若熙均以後援投手身分在牛棚待命，不過並未獲得登板機會。隨著軟銀隊在系列賽直落三「橫掃」火腿隊，徐若熙未能解鎖日職季後賽初體驗。日本資深棒球記者田尻耕太郎認為，徐若熙在CS原本的潛在登板時機，可能是接在G1王牌投手莫內羅（Liván Moinelo）僅投2.2局就意外退場之後，但最終上場接替的並非徐若熙。軟銀隊監督小久保裕紀日前談到徐若熙的定位時曾透露，「他的角色是能負擔複數局數的長中繼。」徐若熙本質上是先發型投手，若先發投手提早退場，照理說擔任「第二先發」也能充分發揮實力。然而田尻指出，小久保在這次CS並沒有這個打算，「他剛動完腰部手術重返一軍，還沒有投過長局數，也沒有讓他做好擔任第二先發的準備，不能勉強他。目前的設定即便登板，最多就是投2局。」此外，G1軟銀隊牛棚中能吃長局數的投手不多，徐若熙原本被設定在戰局若殺入延長賽時才壓陣登板。最終G1軟銀隊打線爆發逆轉奪勝；G2先發投手上澤直之繳出6局失2分優質先發、G3先發投手前田悠伍也投出5局失2分好投，讓徐若熙未能在CS迎來登板機會。旅日首年，徐若熙在例行賽共出賽8場，拿下2勝3敗、防禦率4.81。田尻表示，徐若熙的帳面成績雖不算特別突出，但在因腰傷脫離戰線前的6場先發中，曾投出4次優質先發，證明自己的球威在日職同樣具備高度競爭力。徐若熙在腰部手術傷癒重返一軍後，以後援身分登板2場，合計投3局僅失1分。談到改以後援身分出賽，徐若熙說，「高中時期幾乎都是擔任後援，但進入職棒後都是先發，必須重新適應後援投手的調整模式。」徐若熙進一步表示，「日本大賽將於10月24日點燃戰火，軟銀隊的對手為成功在央聯「下剋上」的橫濱DeNA海灣之星隊，徐若熙也將如同CS決勝輪，在牛棚隨時做好後援登板的準備。軟銀隊一軍首席投手教練倉野信次也對徐若熙抱持高度期待，「像徐若熙這種能負擔複數局數的投手進入牛棚，毫無疑問讓我們的戰力深度大幅提升。雖然這是短期決戰特有的調度方式，但如果是漫長的例行賽，當然還是希望他能以先發角色為球隊打拚。」談到高張力的短期決戰，田尻直言，徐若熙在中職時期早有豐富經驗。2023年台灣大賽，徐若熙率領味全龍隊睽違24年再度奪下年度總冠軍，更榮膺台灣大賽最有價值球員（MVP），這也是徐若熙在中職生涯最亮眼的巔峰之作。談到短期賽備戰心態，徐若熙說，「」徐若熙指出，他發現軟銀隊無論在例行賽還是CS高潮系列賽，球隊氛圍完全沒有改變，「我想這也是這支球隊之所以強大的原因。」值得一提的是，軟銀隊9月17日作客大阪京瓷巨蛋時完成洋聯優勝3連霸，當天徐若熙並未隨隊遠征客場，而是在福岡家中透過轉播見證榮耀時刻，並婉拒參加封王祝勝會的「啤酒浴」。談到缺席祝勝會的原因，徐若熙坦言，「雖然在CS決勝輪未能登板投球，但徐若熙身披球衣作為團隊一份子並肩作戰，這次他也現身高潮系列賽封王晉級的祝勝會。徐若熙說，「中職只有在台灣大賽奪冠時才會舉辦慶祝活動，但日本從聯盟優勝、高潮系列賽過關，大家都會一起慶祝。而且台灣是在球場內慶祝，這一點也跟日本不太一樣。」徐若熙喊話，希望軟銀隊在日本大賽也能贏下來，再次跟大家一起慶祝奪得「日本一」，「而我自己就是做好萬全準備，無論何時被派上場都能隨時頂上，就只有這樣而已。」徐若熙在例行賽期間曾與橫濱隊交手過1次，當時繳出6局失2分的優質先發好投。