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支持族群曝光！20至39歲、原台南市民挺陳亭妃

陳亭妃獲近7成肯定 謝龍介不欣賞度逾4成

藍白選民也對陳亭妃有好感！小草欣賞度逾6成

民進黨支持度逾5成 基本盤與市政評價成焦點

台北市長選戰近期因民進黨參選人沈伯洋掀起「洋流」效應備受關注，不過，年底地方選戰其他縣市的戰況同樣受到矚目。《新台灣國策智庫》今（21）日公布台南市長選戰最新民調，民進黨參選人陳亭妃支持度達59.4%，大幅領先國民黨參選人謝龍介的22.6%，雙方差距達36.8個百分點，已逼近4成，呈現一面倒的態勢。《新台灣國策智庫》指出，從結構面來看，陳亭妃的支持者以原台南市、第10選區、20至39歲及國中教育程度的受訪者比例較高，政黨傾向則以民進黨支持者為主；謝龍介的支持者則以原台南縣、2選區、40歲以上及高中職教育程度的受訪者比例較高，政黨傾向主要為國民黨及台灣民眾黨支持者。至於知名度方面，陳亭妃同樣占有優勢，根據調查結果顯示，有70.9%的受訪者表示知道陳亭妃，高於謝龍介的59.4%，兩人相差11.5個百分點。《新台灣國策智庫》說明，陳亭妃較高的知悉度，可能也是其支持度領先的因素之一。除了支持度與知名度，兩人的欣賞度也呈現明顯差距，民調顯示，68.4%的受訪者表示欣賞陳亭妃，僅12%表示不欣賞；謝龍介的欣賞度為36.9%，不欣賞度則達44.3%，不欣賞的比例超車不少。淡江大學公共行政學系助理教授林岱緯分析，陳亭妃的知悉度、支持度與看好度呈現一致趨勢，均領先對手。他認為，陳亭妃不僅有機會成為台南首位女性市長，也可能讓台南睽違8年再度出現得票率過半當選的「多數市長」。值得注意的是，陳亭妃的欣賞度並不只集中於綠營支持者，林岱緯指出，民調中，國民黨支持者對陳亭妃的欣賞度為42%，高於不欣賞的36.5%；民眾黨支持者的欣賞度更達62.3%，同樣高於不欣賞的32.5%。林岱緯進一步分析，藍白支持者對總統賴清德、行政院長卓榮泰及台南市長黃偉哲的施政滿意度，皆呈現不滿意度高於滿意度的情況，但陳亭妃仍獲得部分藍白選民欣賞，顯示她具有一定程度的跨黨派基層連結。從實際支持度來看，陳亭妃獲得11.6%的國民黨支持者、38.1%的民眾黨支持者表態支持，跨黨派支持情況也成為這份民調的觀察重點。政黨傾向方面，民調顯示，51.6%的受訪者支持民進黨，國民黨為15.3%，民眾黨為6.4%；基進黨與時代力量則分別獲得3.1%及2.1%的支持度。分析認為，陳亭妃目前的支持度優勢，除了與個人知名度及選民欣賞度有關，也可能受到民進黨在台南的傳統支持基礎，以及選民對現任市長黃偉哲施政表現的評價影響，後續選情仍有待觀察。本次民調由凱達格蘭基金會出資委託趨勢民調進行，訪問時間為2026年10月13日至15日，對象為戶籍設於台南市、年滿20歲的一般民眾，共取得1,071份有效樣本，依據內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重反覆加權（Raking）。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。