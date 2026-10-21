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▲華友聯集團各單位主管至日本東京見學，實地分享施工經驗。（圖／華友聯提供）

對多數人而言認識一家建設公司往往是從建案廣告、戶外看板或親友推薦開始；但就有建商董事長不急著介紹建案，反而親自站上鏡頭談起建築工法、購屋觀念與居住品質。華友聯董事長陸炤廷近年選擇親自站上鏡頭，經營知識型影音頻道「建築業陸懂」的原因。頻道以「陸董帶你懂」為內容標語，並非以傳統建案廣告的推案邏輯為主要溝通方式，而是希望從「讓消費者更了解建築」出發，建立企業與消費者之間更直接的溝通管道。透過企業經營者親自分享，讓消費者在看見建案之前，先有機會認識一家建設公司對建築、居住與生活的想法，進一步理解品牌背後的理念與價值。「⼀家建設公司的品牌，不只體現在建築作品，更體現在企業經營者如何傳遞理念、⽂化與價值。」陸炤廷表⽰， 董事長不只是企業經營者，也是最了解企業理念與品牌精神的人 。與其透過廣告或第三方介紹華友聯 ，不如由⾃⼰站出來，把每天在做的事情、對建築的想法，以及消費者可能關心的問題，直接說給大家聽。頻道「建築業陸懂」與一般建案短影音有所區隔的，是內容本身的知識性。節目從民眾日常可能遇到的住宅與購屋問題切入，除了購屋觀念也會談建築工法、工地施工、住宅規劃與居住品質，例如灌漿、連續壁等工程細節為何會影響建築品質，以及建案管理、建商經營與售後服務等議題。透過短影音將原本艱深的建築專業拆解，讓消費者不只看見房子的外觀，也能進一步理解一棟住宅從規劃、施工到入住背後的細節。陸炤廷希望大家能看見房子背後的人與思考。從建築現場到住宅品質，這些多年累積的產業經驗，也成為「陸董帶你懂」的內容來源。他除了分享建築知識，也從建設公司的經營角度，談自己對建築細節、住宅品質與居住需求的觀察，將原本存在於企業內部的專業經驗轉化為更貼近大眾的影音內容。而「建築業陸懂」所談的建築理念，也並非停留在內容與口號層次。華友聯近年持續透過實際產品開發累積建築實力，並與台灣三井不動產集團展開合作。雙方首次合作始於2022年底，共同開發鳳山LaLaport旁「華泰段」住宅案；2025年再度攜手，推進高雄亞灣「經貿段」及台南高鐵「武東段」等住宅開發案。合作內容也不僅止於資源整合，雙方透過結構、施工、建材、設計及交屋服務等面向的交流，汲取日本住宅開發經驗，將日系專業與在地建築實力相互融合。從頻道內容到產品開發，兩者其實是同一套品牌思維的不同呈現。「建築業陸懂」負責把建築專業說得更容易理解，而實際的產品開發，則是將對品質、設計與居住的思考落實在建築作品中。對華友聯而言，蓋的不只是房子，更是美好生活的營造者，因此以「永續建築、美好生活」作為品牌核心。從陸炤廷親自分享建築，到與台灣三井不動產合作導入日本住宅開發的經驗與專業，前者是「說清楚」，後者則是「做出來」，兩者共同構成品牌長期累積信任的基礎。華友聯表示，「建築業陸懂」的核心並非打造董事長個人形象，而是由企業經營者親自分享建築專業與品牌理念，建立更直接的溝通方式。從內容溝通到產品實踐，華友聯希望讓消費者對建築有更多了解，也進一步理解企業長期累積的文化、理念與價值。在資訊取得方式愈來愈多元的今天，品牌與消費者的溝通也不再只發生在推案時刻。華友聯希望透過持續分享專業內容，讓品牌不只是推案時被看見，更能在日常生活中與消費者建立長期互動與信任。對企業而言，希望市場記住的不只是建案名稱，而是華友聯長期累積的建築理念與品牌價值。