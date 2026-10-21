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聖安東尼奧馬刺隊在2026-27賽季NBA例行賽揭幕戰以104：116不敵奧克拉荷馬雷霆隊，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）全場出戰34分鐘，13投僅1中、三分球4投全落空，僅得12分、13籃板與6次阻攻，伴隨4次失誤，創下生涯最難堪的7.7%投籃命中率。文班亞馬賽後沮喪直言「今晚覺得不像自己、想得太多」；對此，前NBA全明星控衛「地表最強175」湯瑪斯（Isaiah Thomas）則毫不留情地點評，直指文班亞馬在場上打得太隨意，必須盡快建立自己的進攻「甜點位」。身為聯盟備受矚目的超級新星，文班亞馬在新賽季首戰便遭到雷霆收縮防線痛擊，整晚除了1記空中接力灌籃外，其餘12次出手全部打鐵。賽後談到個人進攻端的嚴重迷航，文班亞馬無奈坦言：「我一直都是我自己，但今晚……我覺得不像我自己。這當中的原因有很多，我今晚在場上想得太多了。我不需要去強求做得更多，我只需要少想一點。」文班亞馬表示，當自己在場上陷入猶豫與過度思考時，就無法發揮出原本享受比賽時的統治力。文班亞馬的低迷表現也引發外界熱烈討論。前NBA明星後衛湯瑪斯在評論中一針見血地指出文班亞馬的進攻盲點，他批評文班亞馬目前的打法過於隨性與散漫，有太多游離於球隊戰術體系之外的即興發揮。湯瑪斯直言，文班亞馬身為球隊核心，必須在場上找到並確立專屬於自己的「甜點位」（sweet spots），當球隊陷入僵局或對手嚴加看防時，才能有最有效率、最有把握的殺招來為球隊止血，而不是依賴隨興的外線乾拔或盲目切入。不過湯瑪斯也替文班亞馬緩頰，表示這畢竟只是賽季第一場比賽，球迷與球團完全不需要過度恐慌。前NBA球星喬・強森（Joe Johnson）也點出兩隊在陣容建構上的巨大落差。他盛讚雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti）為球隊打造了深厚的板凳陣容，例如替補後衛麥肯（Jared McCain）此役三分球8投6中狂砍20分，即插即用；反觀馬刺在文班亞馬退場休息或表現低迷時，全隊便難以維持競爭力。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）賽後則強調，投籃低潮是全隊共同承擔的責任：「你總是希望表現更好、打出應有水準，今晚全隊都沒做到。但說到底這只是一場比賽，很高興這場結束了，我們可以直接放眼下一戰。」馬刺將於10月24日迎戰休士頓火箭隊（Houston Rockets），文班亞馬能否如自己所言「少想一點、找回自我」，將是馬刺能否止跌回升的關鍵。