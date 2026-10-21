我是廣告 請繼續往下閱讀

美股反彈激勵台股止跌回升，台股今（21）日開高走高，加權指數盤中一度大漲逾960點，最高來到47254.93點，隨後漲勢收斂，終場上漲594.84點，以46887.77點作收，漲幅1.28%，成交金額約8332億元。台積電（2330）終場上漲15元，收2420元，鴻海、緯創等AI概念股同步走強，面板股也在尾盤拉抬下收紅，帶動市場買氣回溫。美股前一交易日漲跌互見，道瓊工業指數上漲529.85點，漲幅1.02%，收在52495.88點；標普500指數上漲21.84點，漲幅0.28%，收7712.57點；那斯達克指數則下跌6.07點，跌幅0.02%，收26424.82點。費城半導體指數下跌32.53點，跌幅0.29%，收11283.81點。在美股反彈帶動下，台股今日以46454.33點開出，上漲約161點，盤中買盤進一步湧入，加權指數最高衝上47254.93點，漲幅一度超過960點。不過，盤中受到期貨結算等因素影響，漲勢隨後收斂，終場仍大漲594.84點，收在46887.77點，重新站回46800點之上。權值股方面，台積電終場上漲15元，收2420元，漲幅0.62%，盤中最高來到2435元，隨後漲幅收斂；聯發科（2454）則由紅翻黑，下跌10元，收4140元，跌幅0.24%。其他AI概念股表現相對強勢，鴻海（2317）上漲8.5元，收250元，漲幅約3.52%；廣達（2382）上漲8元，收328.5元，漲幅約2.50%。緯創、英業達及仁寶等個股也同步走揚，資金回流部分AI伺服器相關族群。面板股尾盤買氣升溫，群創收盤上漲3.63%，友達上漲4.2%。類股方面，塑膠類股上漲6.51%，光電類股上漲3.61%，金融類股上漲2.54%，其他電子類股上漲2.53%，電子組件上漲1.97%，半導體類股上漲0.96%；網通類股則下跌2.14%，航運類股下跌0.24%。個股方面，南亞（1303）上漲8.27%，日月光投控（3711）上漲3.63%，台達電（2308）上漲1.24%，鴻海同步走強。不過，聯發科終場翻黑，顯示盤面資金仍有個別差異。今日上市個股漲幅前5名依序為上品（4770）上漲28.5元，漲幅10%；騰輝電子-KY（6672）上漲57元，漲幅10%；晟鈦（3229）上漲4.8元，漲幅9.98%；暉盛-創（7730）上漲20元，漲幅9.98%；東台（4526）上漲3.45元，漲幅9.97%。跌幅前5名則包括柏承（6141）下跌5.9元，跌幅9.88%；智邦（2345）下跌155元，跌幅7.87%；台南-KY（5906）下跌3.1元，跌幅7.79%；泰合（6467）下跌13元，跌幅6.5%；力銘（3593）下跌0.15元，跌幅1.43%。值得留意的是，台股前一交易日下跌529點，再度測試季線，外資賣超795.4億元，連續10個交易日賣超，累計賣超金額達8380.65億元。投信買超183.15億元，自營商則賣超355.80億元。在指數強彈之際，後續外資動向、AI產業獲利與變現能力，以及電子權值股能否延續反彈力道，仍是市場關注焦點。