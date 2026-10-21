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面對是否輕敵一事，台北市長蔣萬安昨晚接受年代新聞台《新聞面對面》專訪時強調，他從來沒有輕敵，每次選舉都非常謹慎、嚴陣以待。對此，民進黨立委王世堅今（21）日受訪時感嘆，蔣萬安不但過度自信，而且輕敵，甚至還有點傲慢；他說，蔣萬安這一個月來，就是用「失神」兩個字形容。對於蔣萬安是否輕敵問題，民進黨下午舉行中執會，王世堅會後受訪時直言，蔣萬安做了三年半的市長，好像一切都很順利，蔣萬安先前不但太過自信輕敵，到後來這一兩個月，還有點傲慢，覺得好像與對手沈伯洋的距離還有一大段，但事實上蔣萬安不曉得，在蔣看不到時，沈伯洋的努力，已經漸漸地獲得市民肯定、認同。王世堅說，蔣萬安不但過度自信，而且輕敵，甚至還有點傲慢，他覺得非常不好，這不像以前的蔣萬安，他所認識的蔣萬安，「雖然我們不同黨，至少過去我在質詢他的時候，看到好像每一件事情都親力親為，都很當一回事」。王世堅說，他最近發現說，蔣萬安這一個月來，就是「失神」兩個字形容，可能就是突然間的翻轉，蔣確實有點失神。對於小草投票意向，王世堅認為，小草最終多數會流向支持沈伯洋，畢竟小草都是比較年輕、有衝勁、充滿希望，而這一點，剛好是沈伯洋現在主打的，就是台北的未來的一個新希望、新夢想，所以其方向是一致的，對比現任的蔣萬安，很多政策都是死氣沉沉，看起來就是守舊守成。