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為增進全民國防教育成效，陸軍原定24日在台中成功嶺舉行營區開放活動，但由於薔琵颱風逼近，陸軍司令部今（21）日表示，調整至10月31日（星期六）上午8時至下午3時舉行，活動地點及內容依原規劃辦理。陸軍表示，感謝民眾對全民國防教育相關活動的支持與關注，造成不便，敬請見諒，並歡迎民眾於活動當日踴躍參與，透過營區開放活動，進一步認識陸軍，深化全民國防共識。陸軍成功嶺營區開放活動，開放民眾免費入營參觀，邀請對象為本國籍民眾，活動結合動態表演、靜態裝備陳展、互動體驗、人才招募、社團成果展及園遊會等多元內容，期望透過寓教於樂方式，使民眾近距離認識國軍訓練、裝備及部隊特色。動態操演包括AH-1W眼鏡蛇直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD直升機突擊機降、無人機動態操演、綜合格鬥及神龍小組定點跳傘等精彩課目，並邀請臺灣體育大學、臺中科技大學、嶺東科技大學及致用高中4所學校表演。動態體驗方面，將安排八輪甲車試乘及155榴牽引砲底火試拉兩項動態體驗，現場亦有規劃人才招募暨全民保防體驗站、社團成果展、園遊會、無人機陳展專區及軍事互動暨空氣槍射擊體驗等活動。