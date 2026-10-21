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▲台中市府與沖繩縣府團隊合影-沖繩縣政府宮城嗣吉副知事（右5）台中市長盧秀燕（中）（圖／台中市府提供）

台中市長盧秀燕20日率團前往日本沖繩，陪同66對新人搭乘「幸福專機」參與空中聯合婚禮，並拜會沖繩縣政府，與副知事宮城嗣吉就觀光旅遊、智慧城市、體育及青少年教育等議題交換意見，盼藉直航優勢拓展兩地交流。盧秀燕表示，台中與沖繩地緣相近，直航航程約1個半小時，便於民眾往來。市府此次選定沖繩為空中聯合婚禮目的地，除了讓新人留下共同回憶，也希望透過活動增加雙方互動，進一步發展合作關係。此次拜會由宮城嗣吉代表沖繩縣政府接待。市府表示，雙方討論範圍涵蓋觀光、文化、產業及城市治理，並針對體育與青少年教育交流交換看法，作為後續合作基礎。會中，盧秀燕也將話題延伸至區域安全。她表示，台灣與沖繩同處第一島鏈，沖繩是美軍在西太平洋的重要據點，台灣海峽則與全球貿易及供應鏈密切相關，兩地和平穩定攸關印太區域安全與繁榮，盼與理念相近的夥伴深化互信。「台中與沖繩地理距離很近，我們更希望兩座城市的心能靠得更緊！」盧秀燕表示，兩地具有歷史文化淵源，希望透過持續交流，增進台日情誼，也為印太區域的和平與繁榮貢獻更多力量。