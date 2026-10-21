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8年還債127億 健全縣府財政體質

城市轉型為「農工商科技城」 導入智慧科技

雲林縣政專書《躍上雲端：用創意科技升級雲林》昨（20）日舉辦新書發表會，集結雲林縣政府近8年在財政治理、產業發展、智慧農業、環境永續及社會照顧等面向的施政成果。雲林縣長張麗善表示，雲林從過去財政負擔沉重的農業大縣，逐步邁向財政健全、智慧科技與產業多元發展的城市，希望透過專書記錄縣政轉型歷程，讓更多人看見雲林如何以創意結合科技，在有限資源下推動城市升級、躍上國際舞台。新書發表會昨下午於台北文創大樓舉行，縣長張麗善、副縣長謝淑亞率領縣府團隊出席，前立法院長王金平、國民黨主席鄭麗文、前主席朱立倫、立委許宇甄、遠見雜誌副社長李建興、雲林同鄉聯合總會長林進忠及多位各地雲林同鄉會代表等諸多貴賓到場，共同見證雲林近年來的發展與轉變。張麗善縣長表示，健全財政是推動縣政的重要基礎，雲林經過多年努力，逐步改善過去財政問題，縣府負債227億元於8年內還債127億元。隨著債務負擔降低，獲得財政部肯定，也讓縣府得以獲得更多資源投入社會福利、教育、醫療及交通等領域，持續提升縣民生活品質。社會福利方面，推動「活躍老化」及「生越多領越多」等政策；教育方面，落實「班班有冷氣」、「生生有平板」，並結合「禮義廉恥」品德教育，深化家庭與學校教育，為下一代打造更完善的學習環境。在基礎建設方面，張麗善指出，縣府持續改善道路品質、拓寬道路及推動排水防洪改善。就最迫切的危險橋梁改善來說，目前已完成29座U4級危橋改善，另有8座新建中、7座規劃設計中；U3級危橋已完成347座，另有19座新建中。此外，縣府也積極活化閒置場館、古蹟及歷史建築，改善公共空間使用效益，並持續提升道路安全與通行品質，打造更安全、便利的生活環境。產業發展方面，雲林積極從傳統農業大縣轉型為「農工商科技城」，將智慧科技導入各領域，推動智慧農漁畜牧、智慧長照、智慧救護及智慧校園等應用。同時透過「9+1產業園區」推動產業發展，結合「雲林良品」、雲林農情通APP及數位農業行動平台等措施，協助農業升級與市場拓展，並藉由智慧醫消聯防，強化醫療及消防救援協作，提升公共服務效能。張麗善表示，雲林推動智慧城市與永續發展的成果，近年獲得國際肯定，於2024年及2026年兩度獲國際智慧城市論壇（ICF）評選為全球7大智慧城市（TOP 7），並在亞太及台灣永續行動獎等評比中獲得多項獎項。縣府團隊近年累計獲得海內外獎項超過1,438座，展現各項施政成果，也讓國際看見雲林的轉型與發展。張麗善強調，縣政發展的每一步，都來自縣府團隊與縣民，以及企業、學界和各領域夥伴共同努力。《躍上雲端：用創意科技升級雲林》不僅是施政成果的整理，也是對所有投入地方建設者的致意，希望藉由專書分享雲林推動財政重整、智慧科技與治理創新的經驗，凝聚地方共識，持續開創雲林發展的新局。新聞處長陳其育指出，《躍上雲端：用創意科技升級雲林》收錄「9+1產業園區」、「雲林良品」、「雲林農情通APP」、「數位農業行動平台」及「智慧醫消聯防」等代表性案例，呈現縣府結合創意、科技與跨域合作，推動產業升級、提升治理效能及改善民眾生活的具體實踐。期盼藉由此專書出版，讓更多人深入了解雲林的治理經驗與施政成果，凝聚各界對地方發展的認同與支持。陳其育表示，《躍上雲端》已於10月15日正式出版，民眾可透過博客來、誠品、金石堂網路書店及天下文化等平台選購；另將於10月27日在雲林斗六糖廠竹創基地舉辦簽書會，邀請鄉親及各界民眾參與，透過閱讀與交流，進一步認識雲林的發展歷程與未來願景。