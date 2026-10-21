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諷蔣萬安專訪催眠 林俊憲：灌了三杯咖啡才撐下去

沈伯洋專訪同樣讓人失眠 林俊憲：傳遞太多知識後開始頭痛並再次失眠

台北市長蔣萬安昨日破圈接受律師謝震武主持《新聞面對面》專訪，過程中被問及若連任是否「做好做滿」始終未給明確答覆，立委林俊憲今（21）日評論，蔣萬安依然不負眾望，繼續打太極，並嘲諷自己灌了3杯咖啡，才勉強撐下去，看現場提問的媒體人，聽到蔣萬安的回答都面有難色，還以為昨天播出的是特別企劃《新聞背對背》，彷彿大家都想把頭轉過去。林俊憲坦承，自己灌了三杯咖啡，才勉強撐下去看完《新聞面對面》，綜合評比下來，李四川的專訪，適合需要快速進入睡眠的朋友；蔣萬安的片段，則是適合需要醞釀睡意的人。林俊憲表示，相信準時收看的大家，可能和他一樣，原本還抱著一點點期待，想看看萬安大兵有沒有進步。結果聽著聽著，連提問人最初問了什麼都忘了，最後在極度安詳的氛圍中，悄悄入睡，「這就叫，聽君一席話，如聽一席話」。林俊憲諷刺，看現場提問的媒體人，聽到蔣萬安的回答都面有難色，還以為昨天播出的是特別企劃《新聞背對背》，彷彿大家都想把頭轉過去。話說回來，11月2日換沈伯洋接受專訪，但建議大家先別太興奮。第一是有了對比，又會想起萬安大兵的催眠回答；第二，沈伯洋會不知不覺傳遞很多知識，你會開始頭痛，然後再次失眠。林俊憲提到，謝震武跟趙少康都有一個很關鍵的提問，就是蔣萬安對於2028的看法。上次在《少康戰情室》，蔣萬安回應這題時，說會支持「國民黨最強的候選人」，趙少康接著追問「那會不會是你呢？這有衝突嗎」，萬安大兵說「沒有衝突」。這段話火速發酵，大家應該記憶猶新。照理說，看到自己的回應被網友酸「還沒放棄2028」，下一次受訪就該準備好。林俊憲表示，沒想到昨晚謝震武一樣問到這題，媒體人追問「可不可以講出一個非常肯定的語詞？」簡單說，就是在給他機會承諾「做好做滿」，絕不會中途烙跑。但蔣萬安依然不負眾望，繼續打太極，難怪單厚之都忍不住直言，無論有沒有連任，2028理論上跟蔣萬安根本沒有關係。林俊憲認為，念書時遇到錯題，會訂正避免下次再犯。但蔣萬安可能從小習慣被加分，被扣個幾分也不痛不癢，自然不會想訂正。不過，蔣萬安有一點還是很值得肯定，那就是他成功破圈。《新聞面對面》算是相對中立的節目，經過這次受訪，應該有讓更多中間選民認識他。至於認識之後，對他的印象是加分，還是更加堅定投給沈伯洋，那就是另一回事了。