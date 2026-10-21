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◼︎台北市10月22日停水範圍

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月22日停水範圍

▲新北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月22日停水範圍

▲桃園市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月22日停水範圍

▲台南市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月22日停水範圍

▲高雄市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新竹縣市10月22日停水範圍

▲新竹縣市10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月22日停水範圍

▲宜蘭縣10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月22日停水範圍

▲南投縣10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月22日停水範圍

▲雲林縣10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月22日停水範圍

▲屏東縣10月22日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月22日（週四）在以及總共11縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在新竹縣市還有時間長達7小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月22日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月22日0時至06時(共6小時)📍停水地區中山區：民權東路三段復興北路口至民生東路三段復興北路口、復興北路402巷、復興北路380巷、復興北路320巷 復興北路280巷等，(包括臨時門牌)及貼單用戶等地區(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月22日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月22日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區士林區：葫蘆街135巷(含5弄及15弄)(直接用水戶:停水17戶)🕦影響時間：10月22日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月22日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：10月22日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月22日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路２７８巷1弄全、278巷13號、永吉路３２６巷15號至27號及36及38號、永吉路３２６巷4號及36號至40號及48號樓上及50號二樓、忠孝東路五段423巷66號68號、虎林街68巷及70巷14號至20號、虎林街70巷23至39號、永吉路276號、永吉路278巷19號至33號、永吉路278巷27弄2號及14號至36號、永吉路278巷2弄10號、永吉路278巷37弄7號、永吉路459巷3弄1號3號(直接用水戶:停水80戶)🕦影響時間：10月22日09時至16時(共7小時)📍停水地區士林區：永公路245巷36號至100號、永公路245巷35號以上雙號36號以上至101號和永公路296巷、永公路297巷、永公路310巷、永公路340巷、永公路355巷等範圍。(含單、雙號及巷弄全部)。擬辦理士林區公館里1、2配水池清洗。(直接用水戶:停水145戶)🕦影響時間：10月22日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月22日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區永和區：中興街133巷(直接用水戶:停水10戶)🕦影響時間：10月22日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號，中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月21日23時至22日06時(共7小時)停水原因：汰換管線工程停水施工📍停水地區汐止區：仁愛路、保新街、保長路、勤進路、大同路三段、大安街、復興路、新台五路一段、新台五路二段、新興路、水碓街、汐平路一段、汐平路二段、環山路、福安街、秀山路、秀峰路、茄安路、茄福街、茄興街、莊敬街、青山路。🕦影響時間：10月22日09時至16時(共7小時)停水原因：污水改管📍停水地區八德區：中山路、中華路、茄苳路、龍安街、龍鳳一街。桃園區：上海路、中山路、國強一街、國強七街、國強八街、國強六街、國強十一街、國強十三街、國強十二街、國強十街、國豐一街、國豐七街、國豐三街、國豐二街、國豐五街、國豐八街、國豐六街、國豐十街、大興西路三段、文中路、文中路一段、江南十一街。🕦影響時間：10月22日09時至17時30分(共8小時半)停水原因：管線汰換工程📍停水地區觀音區：大同里、廣福里、新坡里/大福路、廣坪路、新廣路、福山路二段、福建路一段、福建路二段、福新路(皆含其巷道)。🕦影響時間：10月22日08時至17時(共9小時)停水原因：管線汰換工程📍停水地區新營區：東安街、東明街及鄰近巷道、東興八街。🕦影響時間：10月22日08時至17時(共9小時)停水原因：管線汰換工程📍停水地區新營區：開元路86之1~178號。🕦影響時間：10月22日08時至15時(共7小時)停水原因：漏水調查📍停水地區楠梓區：土庫一路、土庫二路、岳陽街、旗楠路、東寧路、楠梓新路、楠梓東街、楠梓路、楠泰街、楠盛街、楠裕街、機慢車專用道、清豐一路、清豐二路、玉田街、興楠路、興西路。橋頭區：機慢車專用道。🕦影響時間：10月22日08時30分至16時30分(共8小時)停水原因：配合捷運車站遷移工程📍停水地區三民區：本松街、皓東路、秋元街。鳥松區：文賢街、本松街、本館路、球場路。 影響村里為大華里。🕦影響時間：10月22日09時至16時(共7小時)停水原因：斷管聯絡📍停水地區新竹市北區：西濱路一段。竹北市：中正西路、新港一街、新港三街一段、新港三街二段、新港二街、新港五街一段、新港五街二段、水防道路五段、水防道路四段、港安街一段、港安街二段、漁寮街、西濱路一段、西濱路二段、西部濱海快速公路。🕦影響時間：10月22日13時至17時(共4小時)停水原因：管網改善工程停水施工📍停水地區三星鄉：進利五路、進利路。冬山鄉：三清路、大進一路、大進七路、大進三路、大進九路、大進二路、大進五路、大進八路、大進六路、大進十一路、大進十路、大進路、小埤一路、小埤三路、小埤二路、小埤五路、梅湖路、進偉路、進利五路、進利路、進興一路、進興二路、進興路。大同鄉：大進路。🕦影響時間：10月22日08時至13時(共5小時)停水原因：漏水調查小區封閉查驗📍停水地區名間鄉：大庄村、新光村、新街村、田仔村。共4個村里。🕦影響時間：10月22日10時至16時(共6小時)停水原因：用戶新裝管線連接📍停水地區虎尾鎮：廉使里虎興東一街260至352號 等部分用戶。🕦影響時間：10月22日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉/中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。