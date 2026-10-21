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知名喜劇演員黃逸豪因在公開表演中，諷刺中國國家主席習近平，竟被暱稱「K」的中國籍人士以45萬元代價指使徵信業者跟監，更教唆刻意製造車禍要讓黃逸豪「斷手斷腳」，新北地檢署今（21）日依重傷害等罪嫌起訴台籍男子劉昇傑、郭偉皓等5人。對此，民進黨發言人吳崢譴責中共恐怖主義般的行徑，已經徹底踩到民主法治的紅線；此外，民進黨中國部也嚴厲譴責跨國鎮壓黑手伸向台灣藝文工作者。「非常嚴重！」吳崢表示，近年來首次出現，中共針對台灣「非政治人物、演藝人員」進行「威脅生命安全」的跨國鎮壓犯罪。他說，卡米地喜劇俱樂部日前遭到潑糞，已經被證實是中共人士指使所為，意圖使演員和觀眾心生畏懼，取消演出或退票，沒想到現在竟然進一步，威脅在台灣的台灣人「生命安全」。吳崢指出，黃逸豪上個月遭遇車禍受傷，新北地檢署今天正式起訴，背後主謀竟又是中共人士以45萬元委託在地協力者所為的「假車禍」攻擊行動，目的是要使人「斷手斷腳」，住院無法演出，「不幸中的大幸是，演員黃逸豪僅受輕傷，沒有生命危險」。「嚴厲譴責中共恐怖主義般的行徑！」吳崢說，威脅一般台灣平民百姓生命安全，已經徹底踩到民主法治的紅線，請司法機關一定要嚴懲所有的在地協力者，遏止這種傷害台灣人民生命的惡行。吳崢提到，選舉剩下最後一個多月，請大家一定要注意安全、彼此照應，中央政府會做好萬全因應，守護台灣民主不分黨派，所有台灣人一起團結。此外，民進黨中國部嚴厲譴責中共當局毫不遮掩的流氓行徑，從間諜跟監、政治制裁到暴力恐嚇，施壓對象不僅包括政治人物、外國官員及其親屬和企業，更延伸至一般台灣民眾與團體，如今連藝文工作者都因批評中國領導人而遭暴力攻擊，凸顯跨國鎮壓對自由社會的威脅。民進黨中國部正告北京當局，立即停止各項跨國鎮壓與對台灣人民的威脅的惡劣行徑，台灣人民的生命安全與言論自由，絕不容許任何境外勢力任意侵犯。