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▲安能複材董事長賴芋蒼表示，安能以獨家的航太級碳纖維複材專利技術，與垂直整合一條龍生產能力，為國產無人機產業注入新動能。(圖／記者柳榮俊攝，2026.10.21)

▲安能複材最大的優勢，在於擁有完整的「在地化一條龍」產線。從碳纖維預浸材料、半成品加工、結構模組製造，到自動化組裝與檢測，皆能在廠內獨立完成。(圖／記者柳榮俊攝，2026.10.21)

複合材料大廠「安能複材科技」宣布正式跨足軍民用無人機產業，將既有於風能大樑、高壓儲氫累積的航太級複合材料技術，延伸至無人機關鍵結構、模組與整機製造；並同步布局「一網統飛」智慧飛航管理與全生命週期運維服務，建立具台灣自主能力的無人機產業供應鏈。安能複材總部位於台中港關連工業區，自成立以來即聚焦綠能與高性能複合材料開發。董事長賴芋蒼指出，無人機的續航力與有效酬載，取決於結構重量、強度與剛性。透過適當的碳纖維複材設計與自動化製程控制，可在符合安全強度下大幅減輕載具重量。談及選擇台中作為發展核心的原因，賴芋蒼強調，台中擁有全台最完整且難以取代的無人機與航太產業供應鏈優勢，台中大肚山擁有一條龍的「精密機械黃金廊帶」，從精密加工、模具開發、金屬處理到微電子模組，技術實力享譽國際。安能複材位於台中，能迅速串聯中台灣在地頂尖的精密機械與金屬加工業者，大幅縮短原型開發與彈性量產的時間成本。台中為台灣航太工業重鎮，緊鄰漢翔航空、中科院航空研究所等頂尖航太研發與生產單位，同時擁有逢甲、中興等優質大學人才庫。立足台中能即時獲得航太級品質認證支援與跨領域研發人才。另外，台中港區具備完善的海空物流動線，極具外銷國際的港口優勢；港區開闊的地形環境更為無人機的結構測試與飛行驗證提供了得天獨厚的試飛條件。安能將以「MIT關鍵碳結構」作為核心品牌定位，提供從碳纖維預浸材料、結構模組製造、精密加工到品質檢測的一站式（One-stop）製造服務。面對國際市場對資安、原產地可追溯性的嚴格要求，安能建立零組件來源追溯與品質驗證機制，積極拓展全球「非紅供應鏈」市場。除了硬體製造，安能更將「一網統飛」智慧平台與「全生命週期運維」列為核心策略。整合任務派遣、空域監控、影像傳輸與設備維運，未來可廣泛應用於災害監測、山區搜救、海岸巡查、能源設施巡檢及國防防衛，實現多機管理與跨單位協作。賴芋蒼表示，守護台灣，不僅需要可靠的無人機，更需要自主的關鍵技術與在地供應鏈。安能複材將持續深耕台中在地產業資源，結合台灣在精密機械、電子資訊與複合材料的優勢，與國內夥伴共同打造具備國際競爭力與韌性的無人機生態系。