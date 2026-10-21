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▲2026年世界大賽由坦帕灣光芒對決密爾瓦基釀酒人。（圖／MLB X）

2026世界大賽基本資訊與7場系列賽賽程

場次 比賽日期（台灣時間） 開打時間 對戰組合（客隊vs主隊） 轉播頻道 G1 10月24日（六） 08:00 光芒vs釀酒人 Fox/Fox One/Fox Deportes G2 10月25日（日） 08:00 光芒vs釀酒人 Fox/Fox One/Fox Deportes G3 10月27日（二） 08:00 釀酒人vs光芒 Fox/Fox One/Fox Deportes G4 10月28日（三） 08:00 釀酒人vs光芒 Fox/Fox One/Fox Deportes G5 10月29日（四） 08:00 釀酒人vs光芒（如有需要） Fox/Fox One/Fox Deportes G6 10月31日（六） 08:00 光芒vs釀酒人（如有需要） Fox/Fox One/Fox Deportes G7 11月1日（日） 08:00 光芒vs釀酒人（如有需要） Fox/Fox One/Fox Deportes

▲美聯冠軍坦帕灣光芒與國聯冠軍密爾瓦基釀酒人隊史首度會師世界大賽，還未開打就創下46年首見紀錄，這是自1980年以來，睽違46年再次由隊史皆未曾獲得世界大賽冠軍的「0冠球隊」正面對決。（圖／MLB大聯盟官方社群）



世界大賽焦點分析與結果預測

▲密爾瓦基釀酒人國聯冠軍賽MVP得主鮑爾斯（Jake Bauers）近期手感火燙。（圖／取自MLB.com）

光芒、釀酒人預計先發打線與傷兵名單

▲坦帕灣光芒與克里夫蘭守護者同樣都是聯盟低薪球隊，今年卻雙雙打進美聯冠軍戰，讓「高薪才能維持競爭力」的說法再度受到挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界大賽光芒、釀酒人球員名單

守備位置 坦帕灣光芒 密爾瓦基釀酒人 投手(P) Bryan Baker,Cam Booser,Brody Hopkins,Griffin Jax,Kevin Kelly,Nick Martinez,Steven Matz,Freddy Peralta,Drew Rasmussen,Ian Seymour,Cole Sulser,Tyler Wells Aaron Ashby,Shane Drohan,Robert Gasser,DL Hall,Kyle Harrison,Logan Henderson,Dustin May,Trevor Megill,Jacob Misiorowski,Chad Patrick,JoJo Romero,Antonio Senzatela,Abner Uribe 捕手(C) Nick Fortes,Liam Hicks,Kenny Piper William Contreras,Gary Sanchez 內野手(IF) Jonathan Aranda,Jadher Areinamo,Junior Caminero,Jorge Mateo,Richie Palacios,Taylor Walls,Ben Williamson Jake Bauers,David Hamilton,Joey Ortiz,Cooper Pratt,Brice Turang,Andrew Vaughn 外野手(OF) Jonny DeLuca,Victor Mesa Jr.,Cedric Mullins,Chandler Simpson,Ryan Vilade Jackson Chourio,Sal Frelick,Luis Lara,Garrett Mitchell 指定打擊(DH) Yandy Diaz Christian Yelich

2026年MLB季後賽完整賽程表

開打時間 客隊 主隊 系列賽 投手對決 08:08 AM 克里夫蘭守護者 坦帕灣光芒 美聯冠軍賽G6（TB 3：2領先） 牛棚車輪戰（Slade Cecconi可能開局） vs. Freddy Peralta

▲坦帕灣光芒若在美聯冠軍賽淘汰守護者，將繼2008、2020年後第3度挺進世界大賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽對戰組合正式出爐！密爾瓦基釀酒人在國聯冠軍賽橫掃洛杉磯道奇，坦帕灣光芒則在美聯冠軍賽以6戰擊退克里夫蘭守護者。雙方不僅都是該聯盟的頭號種子（釀酒人例行賽103勝、光芒98勝），這兩支球隊建軍至今皆從未拿過世界大賽冠軍。這意味著無論最終誰能捧起總冠軍獎盃，大聯盟都將誕生一支全新的冠軍隊伍。《NOWNEWS》以下為讀者本次世界打賽雙方的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。🟡本文重點摘要本次世界大賽將於台灣時間10月24日（星期六）點燃戰火，由例行賽戰績較佳的釀酒人取得主場優勢。王牌對決與牛棚深度：首戰光芒預計推出下半季拉出11勝0敗、防禦率僅1.73的拉斯姆森（Drew Rasmussen）掛帥主投；釀酒人則派出本季三振王（252K）、防禦率僅1.80的火球男米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）應戰。釀酒人牛棚在季後賽繳出7勝1敗、防禦率1.33的統治級表現；然而光芒本季只要在第8局取得領先，戰績是完美的92勝0敗。後援投手的抗壓性將是勝負分水嶺。▪️打線近況：光芒迪亞茲（Yandy Diaz）在美聯冠軍賽打擊率高達.333並附帶2轟，卡米內羅（Junior Caminero）也適時甦醒；釀酒人則有國聯冠軍賽MVP得主鮑爾斯（Jake Bauers）與手感火燙、打擊率3成67的康崔拉斯（William Contreras）坐鎮。▪️結果預測：雙方戰力極度均衡，皆擁有頂尖的先發輪值與堅若磐石的牛棚陣容。釀酒人握有主場優勢且休息天數較長（11天），但在高強度的張力下，光芒極高的戰術執行力與守備穩定度不容忽視。預期這將是一輪激烈的焦土戰，光芒有望在第6戰或第7戰驚險勝出，奪下隊史首冠。坦帕灣光芒預計先發（G1）：Yandy Diaz (DH)Jonathan Aranda (1B)Junior Caminero (3B)Liam Hicks (C)Chandler Simpson (LF)Victor Mesa Jr. (RF)Jonny DeLuca (CF)Richie Palacios (2B)Taylor Walls (SS)傷兵名單：先發投手Shane McClanahan已確定缺席今年季後賽。密爾瓦基釀酒人預計先發（G1）：Jackson Chourio (LF)Brice Turang (2B)William Contreras (C)Jake Bauers (1B)Christian Yelich (DH)Garrett Mitchell (CF)Cooper Pratt (SS)Sal Frelick (RF)David Hamilton (3B)傷兵名單：右投手Brandon Woodruff近期已開始進行牛棚練投，正極力爭取進入世界大賽登錄名單。