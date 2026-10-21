我是廣告 請繼續往下閱讀

山梨縣富士河口湖町飯店的台女命案，案情有了新進展。27歲台籍女子楊閔涵21日依涉嫌違反日本《銃刀法》被移送檢察署，日本電視台也拍下她的移送畫面。案件進入檢察官偵辦階段後，日本警方的下一步、楊閔涵會被羈押多久，以及她如果不認罪該怎麼處理，都成為外界關注的焦點。日本山梨電視台（UTY）21日報導，楊閔涵依涉嫌違反《銃刀法》移送檢察署。報導也引述調查人士的說法指出，案發房間內沒有爭執的痕跡，38歲金姓死者身上也沒有抵抗造成的傷，被發現時仰躺在床上。日本放送協會（NHK）同日也引述調查人士說法報導，楊閔涵是在旅行團行程期間買下這把菜刀。台灣媒體則引述《讀賣新聞》報導指出，這把菜刀不是飯店的物品，很可能是在當地商店購買，警方懷疑可能是預謀犯案。不過，楊閔涵為什麼要買刀、怎麼進入死者入住的單人房，以及犯案動機，日本警方目前都還沒有對外說明。依照日本刑事程序，警方逮捕嫌犯後須在48小時內送檢，檢察官則要在24小時內決定是否向法院聲請羈押。法院核准後，可先羈押10天，必要時再延長10天。日本法務省說明，同一個案件從逮捕到決定是否起訴，最長是23天。楊閔涵19日晚間被捕，以此推算，檢方最晚要在11月上旬左右，決定是否以《銃刀法》起訴她。不過，楊閔涵被關押的時間很可能不只23天。日本警方常見的辦案方式，是先用比較容易成立的罪名逮捕嫌犯，在羈押期間蒐集證據，等證據到位後，再以更重的罪名「再逮捕」。由於每個罪名都可以重新逮捕和羈押，期限也會重新計算。外界預料，日本警方接下來會在羈押期間，完成菜刀血跡和死者DNA的比對、追查購刀紀錄和店家監視器，並調閱飯店門卡紀錄和走廊監視器，釐清楊閔涵什麼時候進入死者的房間。一旦證據足夠，就可能改以殺人罪名再逮捕。如果最後被以殺人罪起訴，這起案件將進入日本的「裁判員裁判」，由職業法官和民眾選出的裁判員共同審理。審判前通常要先整理爭點，一審判決往往要等上幾個月到一年以上。楊閔涵目前只承認「持有刀具是事實」，沒有承認殺人。那麼，如果她堅持不認罪，該怎麼辦？事實上，日本和台灣一樣，起訴並不需要被告自白，只要證據夠充分就能起訴。楊閔涵在現場被發現時手持沾血菜刀，加上購刀紀錄、監視器畫面等證據，都可能成為檢方起訴的依據。日本檢察官的起訴率約37%，但因為檢方通常只在證據非常充分時才起訴，起訴後的定罪率超過99%。楊閔涵也有權保持沉默，並可私下會見律師，偵訊和審判也都會提供翻譯。日本法務省強調，否認或沉默不能被當作有罪的證據。不過，日本律師不能陪同偵訊，這也是國際人權組織長期批評日本「人質司法」的原因之一。此外，她是外國人，法官可能認為有逃亡疑慮，交保的機會很低。不少讀者好奇，為什麼日本警方一直沒有出面說明案情？事實上，日本警方通常只會正式公布逮捕罪名、被害人身分和解剖結果等基本資訊，很少召開記者會說明細節，其他消息多半是由「調查相關人士」向媒體透露。在以殺人罪名再逮捕之前，警方通常也不會公開太多偵查內容。（在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。）