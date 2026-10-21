遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》年度慶典「星夜馬戲團」即日起至12月1日盛大展開！今年以「墮落城市」為舞台，由休菲凱曼魔法打造狂熱的「墮落城市搖滾節」，提供多元的角色強化道具或豐厚經驗值加成。改版同步推「露希妲的神祕庭園」、全新亮相的「雪吉拉之夜」跨服非對稱競技，及「OVERDRIVE倒數」豪禮，精彩內容嗨翻全服！
星夜馬戲團獎勵升級！新增「角色選擇視窗主題」與「套裝效果變換器」
今年「星夜馬戲團」保留玩家最喜愛的設計師等級機制，分為「見習者」、「進階者」、「老手」、「菁英」與「大師」五大階級。隨著每週簽到與升級，可兌換「星夜馬戲團角色選擇視窗主題」、「髮型/臉型移動（含混合染色）」等優惠；晉升「菁英」還可享熱門的「裝備傳授」功能；登頂「大師」更送全新「休菲凱曼的神秘套裝效果變換器」，可彈性切換特定道具的套裝效果，大幅提升裝備配置自由度！
多款趣味小遊戲同步開跑！玩家可在「三眼章魚直火燒烤」控火烤章魚腳，或在「甩頭冠軍」隨節奏敲鍵衝高分。「搖滾音樂節幸運箱」則祭出「卡勒馬250級星力100% 25星強化券」及「休菲凱曼的追加屬性萃取券」等神級道具！達「老手」更可解鎖「發洩壓力」拳擊王挑戰，讓玩家輕鬆打包大量經驗值、限定時裝與豪禮！
「露希妲的神祕庭園」X「變身燃燒」熱潮延燒
版本同時推出全新趣味活動「露希妲的神祕庭園」，共為期六週，玩家每日登入送三顆骰子，投擲就能抱走多重好禮，累積次數再領取「神祕庭園的回憶服裝套組交換券」及「真・終極成長秘藥」等夢幻道具。而廣受好評的「變身燃燒：露希妲」也持續開放，達260級可化身最萌軍團長「露希妲」，在專屬狩獵場刷怪拿經驗、挑戰BOSS「赫麗娜」，體驗華麗的反派視角戰鬥！
跨服競技開戰！倒數迎年度「OVERDRIVE」大改版
《新楓之谷》首度推出跨服1 vs. 4非對稱競技全新玩法「雪吉拉之夜」！五名玩家隨機化身一名獵人與四隻雪吉拉展開生存廝殺，靠戰積兌換「巨大怪物雪吉拉騎寵」等豐富限定獎勵。為預熱年底OVERDRIVE改版，11月4日起發動「OVERDRIVE倒數」，解任務即可抱走「超越成長的秘藥」並獲得能力值加成，助玩家拉滿戰力迎接下一波顛峰改版！
《新楓之谷》官方網站：https://gama.cc/ci2Cc
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今年「星夜馬戲團」保留玩家最喜愛的設計師等級機制，分為「見習者」、「進階者」、「老手」、「菁英」與「大師」五大階級。隨著每週簽到與升級，可兌換「星夜馬戲團角色選擇視窗主題」、「髮型/臉型移動（含混合染色）」等優惠；晉升「菁英」還可享熱門的「裝備傳授」功能；登頂「大師」更送全新「休菲凱曼的神秘套裝效果變換器」，可彈性切換特定道具的套裝效果，大幅提升裝備配置自由度！
多款趣味小遊戲同步開跑！玩家可在「三眼章魚直火燒烤」控火烤章魚腳，或在「甩頭冠軍」隨節奏敲鍵衝高分。「搖滾音樂節幸運箱」則祭出「卡勒馬250級星力100% 25星強化券」及「休菲凱曼的追加屬性萃取券」等神級道具！達「老手」更可解鎖「發洩壓力」拳擊王挑戰，讓玩家輕鬆打包大量經驗值、限定時裝與豪禮！
版本同時推出全新趣味活動「露希妲的神祕庭園」，共為期六週，玩家每日登入送三顆骰子，投擲就能抱走多重好禮，累積次數再領取「神祕庭園的回憶服裝套組交換券」及「真・終極成長秘藥」等夢幻道具。而廣受好評的「變身燃燒：露希妲」也持續開放，達260級可化身最萌軍團長「露希妲」，在專屬狩獵場刷怪拿經驗、挑戰BOSS「赫麗娜」，體驗華麗的反派視角戰鬥！
《新楓之谷》首度推出跨服1 vs. 4非對稱競技全新玩法「雪吉拉之夜」！五名玩家隨機化身一名獵人與四隻雪吉拉展開生存廝殺，靠戰積兌換「巨大怪物雪吉拉騎寵」等豐富限定獎勵。為預熱年底OVERDRIVE改版，11月4日起發動「OVERDRIVE倒數」，解任務即可抱走「超越成長的秘藥」並獲得能力值加成，助玩家拉滿戰力迎接下一波顛峰改版！