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尋求連任的台北市長蔣萬安日前拋出「松山機場遷建」構想，並表態願與跨黨派人士合作串聯，不過在選戰倒數38天之際提出，不免掀起外界質疑聲浪。資深媒體人黃暐瀚直言，市民真會為了9年後的「大餅」買單嗎？他更追問，究竟是哪位幕僚建議將松山機場遷移當成連任的大絕，這真的是大絕嗎？黃暐瀚表示，他近日才特別訪問了前政委張景森，細談對方支持松機遷移的各種理由。政策討論無關黨派，蔣萬安市長當然可以把松機遷移當作連任「大絕」，問題是，這個「大絕」，夠絕嗎？先不說TVBS民調顯示，有41%市民反對松機遷建，僅31%表態支持，顯示這是一個「反對多於贊成」的政見。黃暐瀚進一步提到，光是蔣萬安自己論述「2033年桃園第三航道啟用」後，松機一年560萬運量可以轉移桃園，那麼扣除遷移後整地、招商、建蓋，總得花上一兩年吧？也就是說，蔣萬安推出一個「台北AI園區」的大餅給台北市民，希望市民支持他繼續連任4年台北市長，將一路做到2030年。不過，黃暐瀚提到，這個「大餅」出爐的時間，居然是2035年，也就是9年後，這樣的大餅，市民會買單嗎？這讓他不禁很想知道，究竟是哪個幕僚建議蔣萬安市長，將松機遷移當成連任大絕，黃暐瀚更意味深長地反問：「這真的是大絕嗎？」