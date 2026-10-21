我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞叫車與外送平台Grab今年3月底宣布將以6億美元收購foodpanda台灣業務，預計今年下半年完成收購。而相關審查仍有待公平會通過，今（21）日下午公平會召開臨時記者會說明，公平會於今日第1825次委員會議充分審議後進行表決，「多數委員認為應予禁止」，決議認為「不利益大於整體經濟利益」，依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。Grab宣布收購foodpanda台灣業務，若公平會審查通過，Grab預計於2026年下半年完成交易，規劃2027年上半年完成平台整併，將原foodpanda用戶全面轉移至Grab應用程式，對於台灣長期由UberEats與foodpanda形成「雙龍」寡占結構產生改變。公平會表示，我國外送平台目前由foodpanda及Uber Eats兩大平台主導，呈現「雙占」的市場結構，雖然本案參與結合事業Grab與富胖達公司彼此並未在台灣市場直接競爭，但結合完成後，Grab將取代富胖達公司進入台灣市場，成為UberEats主要的競爭對手。但UberEats的母公司Uber持有Grab約13.1%的股份，Uber執行長過去還曾長期擔任Grab董事，雙方在其他市場有密切的互動及商業合作，公平會認為，Grab與Uber之間的股權連結、董事兼充及商業合作歷史，將降低Grab未來與UberEats在台灣市場競爭的誘因與能力，產生限制競爭效果。公平會說明，決議認為Grab與富胖達公司結合的限制競爭「不利益大於整體經濟利益」，且申報人所提承諾措施「不足以消除限制競爭疑慮」，無法以附加條件或負擔確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。