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強烈颱風薔琵，中央氣象署預計最快在今（21）日深夜發布海上颱風警報。對此，民進黨主席、總統賴清德下午在中執會表示，面對颱風來襲，各候選人團隊務必將防災工作、團隊成員以及民眾安全擺在第一位，切勿為了選舉行程而忽略潛在風險，請大家務必與政府共同做好防災應變工作，讓民眾平安度過颱風期間。民進黨下午舉行中執會，賴清德於會中表示，根據目前的路徑預測，颱風直接侵襲台灣的機率不高，但週五、週六將是暴風圈最接近台灣的時刻，尤其北台灣以及花蓮地區，受到的影響將較為明顯。賴清德提到，薔琵是今年入秋以來，第一個暴風圈將直接影響台灣的颱風。由於颱風挾帶豐沛雨氣，中部以北、宜蘭以及花蓮等地可能出現大雨或豪雨，相關地區務必提高警覺，慎防強降雨引起災害。賴清德表示，行政院已責成相關部會完成防颱整備，並與各地方政府保持密切聯繫，落實各項防救災應變措施，盡可能降低災害造成的損失，保障民眾生命財產安全。賴清德呼籲，大家應密切掌握最新氣象資訊，不要因為颱風可能不會直接登陸，就低估其帶來的威脅，「請各位黨公職以及社會大眾及早做好準備，特別留意強風及豪雨可能引發的災情」。賴清德提到，這次颱風影響台灣的時間，適逢連續假期，他也要請所有的黨公職及公職候選人團隊，全力配合政府的防災作業，協助傳遞正確的氣象與防災資訊，提醒民眾隨時留意最新訊息，並主動投入地方防災以及民眾關懷工作，共同守護地方安全。賴清德說，距離年底選舉投票日越來越近，週末也是各候選人舉辦競選活動的重要時段，但他要特別強調，面對颱風來襲，各候選人團隊務必將防災工作、團隊成員以及民眾安全擺在第一位，各項行程與活動都應配合地方政府公告及實際天候狀況，適時調整或延期辦理，切勿為了選舉行程而忽略潛在風險，請大家務必與政府共同做好防災應變工作，讓民眾平安度過颱風期間。