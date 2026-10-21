我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣美光記憶體與台灣美光記憶體工會（台中工會）今（21）日宣布，雙方已針對多項議題達成共識，並正式簽署勞資協議，原訂於10月22日進行的調解程序也將撤回。至於已取得罷工權的美光桃園廠工會，原定明（22）日發動罷工一天，目前是否照常進行，工會尚未回應。美光表示，協商期間，台中工會與公司管理團隊秉持誠信、理性及相互尊重的原則，持續展開建設性對話。台中工會感謝管理團隊持續傾聽員工意見並積極參與協商，管理團隊也肯定工會幹部在協商過程中的投入與努力。美光指出，此次協議是雙方共同努力的成果，也顯示透過持續溝通、相互理解及建設性協商，有助於為員工與公司創造正面成果，建立穩定、互信的勞資關係，並支持美光在台灣的長期發展。針對目前仍在進行的其他勞資議題，美光表示，期盼雙方持續秉持「魚幫水、水幫魚」的精神，透過理性對話與協商，以最大誠意尋求彼此都能接受的共識與雙贏方案，讓台灣美光員工與公司共同向前。美光也感謝台灣中央政府長期以來的支持，以及勞動部、中科管理局在此次協商過程中提供的協助。雙方預計近日分別向相關團隊成員說明協議內容。美光桃園廠工會先前已取得罷工權，原訂10月22日罷工一天，以實際行動聲援台中工會。不過，隨著台中工會與美光達成多項共識並簽署勞資協議，桃園廠工會是否仍按原定計畫發動罷工，目前尚未有進一步回應。