平常會用ChatGPT討論工作、感情或私人問題的人，現在不用擔心聊天紀錄被別人看光，OpenAI於10月20日宣布推出全新「鎖定對話」（Locked Chats）功能，讓使用者可以替指定的聊天紀錄上鎖，透過4位數PIN碼、Face ID臉部辨識或Touch ID指紋辨識保護隱私，該功能不需要付費訂閱，ChatGPT免費版也能使用，目前已開始向全球用戶陸續開放。
ChatGPT聊天紀錄終於能上鎖
根據OpenAI官方公告，新推出的「鎖定對話」功能，可以讓使用者自由選擇哪些聊天紀錄需要額外保護，只要將指定對話上鎖，該筆紀錄就會從一般聊天清單、釘選對話及搜尋結果中隱藏，並移至獨立的「Locked chats」專區。未來想重新查看時，必須輸入4位數PIN碼，支援的行動裝置也能透過Face ID、Touch ID或裝置解鎖方式進入。
ChatGPT免費版也適用
這次功能涵蓋ChatGPT Free、Go、Plus、Pro、Business、Enterprise及Edu方案，支援網頁版、iOS、Android，以及新版Mac、Windows桌面應用程式，官方表示，功能自10月20日起分階段推出，如果目前還找不到選項，代表帳號可能尚未開放。
ChatGPT聊天紀錄如何上鎖？4步驟完成設定
想替ChatGPT聊天紀錄加密碼，依照以下步驟操作即可：
1.開啟聊天紀錄：進入ChatGPT，找到想保護的對話。
2.點選更多選項：點擊對話旁的「⋯」，選擇「Lock chat（鎖定對話）」。
3.確認上鎖：再次選擇「Lock chat」，確認將對話移入保護專區。
4,設定4位數密碼：第一次使用需建立並確認PIN碼，完成後聊天紀錄就會自一般清單隱藏。
日後要查看已上鎖的聊天紀錄，可進入「Projects（專案）」中的「Locked chats（鎖定對話）」，輸入PIN碼即可開啟。
ChatGPT上鎖後忘記密碼恐讓紀錄全消失
雖然新功能提高了聊天紀錄的隱私保護，但OpenAI特別提醒，「鎖定對話」不代表啟用端對端加密，也不會改變原本的資料保存期限，或自動關閉「為所有人改善模型」設定，已上鎖的聊天紀錄會有獨立的記憶機制，開啟記憶功能時，上鎖後新增的聊天資訊可以用於其他鎖定對話，但不會流入一般聊天的記憶中，不過，上鎖前已被ChatGPT記住的資訊，並不會因此自動刪除。
最需要注意的是忘記密碼的情況，OpenAI表示，使用者如果還記得原本的PIN碼，可以直接變更密碼，聊天紀錄不受影響，但如果忘記密碼、必須執行「重設PIN碼」，原本所有已上鎖的聊天紀錄、僅保存在其中的記憶，以及受舊密碼保護的檔案都會永久刪除，而且無法復原，另外，暫時對話、封存對話、群組聊天，以及包含排程任務或會議錄音的對話，目前都不支援直接上鎖。
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根據OpenAI官方公告，新推出的「鎖定對話」功能，可以讓使用者自由選擇哪些聊天紀錄需要額外保護，只要將指定對話上鎖，該筆紀錄就會從一般聊天清單、釘選對話及搜尋結果中隱藏，並移至獨立的「Locked chats」專區。未來想重新查看時，必須輸入4位數PIN碼，支援的行動裝置也能透過Face ID、Touch ID或裝置解鎖方式進入。
這次功能涵蓋ChatGPT Free、Go、Plus、Pro、Business、Enterprise及Edu方案，支援網頁版、iOS、Android，以及新版Mac、Windows桌面應用程式，官方表示，功能自10月20日起分階段推出，如果目前還找不到選項，代表帳號可能尚未開放。
ChatGPT聊天紀錄如何上鎖？4步驟完成設定
想替ChatGPT聊天紀錄加密碼，依照以下步驟操作即可：
1.開啟聊天紀錄：進入ChatGPT，找到想保護的對話。
2.點選更多選項：點擊對話旁的「⋯」，選擇「Lock chat（鎖定對話）」。
3.確認上鎖：再次選擇「Lock chat」，確認將對話移入保護專區。
4,設定4位數密碼：第一次使用需建立並確認PIN碼，完成後聊天紀錄就會自一般清單隱藏。
日後要查看已上鎖的聊天紀錄，可進入「Projects（專案）」中的「Locked chats（鎖定對話）」，輸入PIN碼即可開啟。
ChatGPT上鎖後忘記密碼恐讓紀錄全消失
雖然新功能提高了聊天紀錄的隱私保護，但OpenAI特別提醒，「鎖定對話」不代表啟用端對端加密，也不會改變原本的資料保存期限，或自動關閉「為所有人改善模型」設定，已上鎖的聊天紀錄會有獨立的記憶機制，開啟記憶功能時，上鎖後新增的聊天資訊可以用於其他鎖定對話，但不會流入一般聊天的記憶中，不過，上鎖前已被ChatGPT記住的資訊，並不會因此自動刪除。
最需要注意的是忘記密碼的情況，OpenAI表示，使用者如果還記得原本的PIN碼，可以直接變更密碼，聊天紀錄不受影響，但如果忘記密碼、必須執行「重設PIN碼」，原本所有已上鎖的聊天紀錄、僅保存在其中的記憶，以及受舊密碼保護的檔案都會永久刪除，而且無法復原，另外，暫時對話、封存對話、群組聊天，以及包含排程任務或會議錄音的對話，目前都不支援直接上鎖。