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▲田曦薇在《青風吹又生》飾演千金小姐與小鎮女孩，多種造型美翻粉絲。（圖／翻攝自微博@青風吹又生–原IP贏家）

中國女星田曦薇近日因與閆桉主演的陸劇《嫁金釵》，而再度引發討論，一人分飾兩角的演技也備受稱讚。但沒想到《嫁金釵》還沒播畢，田曦薇另一部劇《青風吹又生》也即將播出，她還再度於劇中一人分飾兩角，絕美造型直接在微博瘋傳。田曦薇在結束古裝劇《嫁金釵》後，回歸現代劇主演《青風吹又生》合作魏大勛。田曦薇這次再度一人分飾兩角，飾演小鎮女孩林青與梁家豪門千金梁夢，兩人陰錯陽差交換了身分，林青被迫捲入豪門漩渦，並遇到了梁家異性長子趙家安（魏大勛 飾），兩人步步為營，展開一場心理戰。據悉，《青風吹又生》已拍完七成，因此近日官方也開始釋出兩人造型，田曦薇化身豪門千金的模樣再度美翻粉絲。只見她頂著招牌妹妹頭瀏海，頭髮染為褐色，穿著禮服、旗袍等多種華麗服裝，靈動的大眼睛配上鵝蛋臉，讓她的美貌更上一層樓。田曦薇新劇的超美造型，也引發粉絲讚嘆，「田曦薇好適合這種華麗造型，根本千金小姐本人」、「古裝跟現代裝扮都好美，這個顏值太強大」、「女神果然什麼造型都能消化」、「期待劇中有更多不一樣的妝造，想看百變的小薇。」