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▲島語必吃的菜色包含多樣海鮮，新菜色則有雪蟹腳、沙公等。（圖／記者葉盛耀攝）

有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，日前剛宣布全台第5家、即台北大巨蛋店，將於11月19日開幕，但今（21）日又宣布最新消息，因為颱風影響，工程延宕，所以將延後開幕日，正式開幕日期將延後，訂位開放時間亦將另行公告。全台島語目前有台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中洲際店共計有4家分店，漢來美食公布將開設第5家分店、即台北大巨蛋店，原本確定日期將是今年11月19日。漢來美食於臉書粉專又再公布最新消息「受颱風影響，部分工程及籌備時程需與相關單位協調調整。為確保工程品質與用餐體驗，正式開幕日期將延後，訂位開放時間亦將另行公告。」島語這幾年成為「全台最難訂位吃到飽餐廳」，每次該月的1日開放訂位之後，幾分鐘後就會秒殺被訂光。主要是能一次吃到許多生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。而「島語」的生魚片更是強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。台北大巨蛋店開幕預計將成為台北第2家分店，如今因為颱風影響，開幕日也需延後，至於正確時間漢來美食僅表示會再公告。