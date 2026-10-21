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沈伯洋民調領先蔣萬安17個百分點 盧秀燕：首都輸不得

距離年底選舉投票日倒數38天，信民協會最新台北市長民調卻出現驚人結果，民進黨參選人沈伯洋支持度領先尋求連任的台北市長蔣萬安達17個百分點。剛接下蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕，今（21）日被問及此事時，一直強忍笑意，直言選舉期間有些民調「當然有點離譜」，但仍要戒慎恐懼、料敵從嚴，因為「首都輸不得」。盧秀燕19日在台北出席記者會，宣布接下蔣萬安競選總部主委一職，隔天便飛往日本沖繩，為66對台中市新人主持「空中婚禮」，行程歷時28小時，今天下午再快閃返台，行程相當緊湊。盧秀燕在台中機場出關後接受媒體聯訪，媒體詢問她如何看待信民協會昨天公布的最新台北市長民調。這份由民調專家戴立安規劃的民調顯示，沈伯洋支持度達50.3％，大幅領先蔣萬安的33.3％，雙方相差17個百分點，驚人差距在政壇引發討論。面對民調結果，盧秀燕強忍笑意，直言「選舉期間有的民調，當然有點離譜啦！」隨即話鋒一轉，連續兩度強調「寧願戒慎恐懼、寧願戒慎恐懼」，表示選舉不能掉以輕心，必須「料敵從嚴」。盧秀燕強調，台北市長選舉攸關首都布局，即使部分民調結果讓人意外，也不能因此輕忽選情。她最後再以「因為首都輸不得」表明態度，凸顯藍營對台北市長選戰的重視。