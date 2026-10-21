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24小時自助式洗衣店如雨後春筍般湧現，由於多數店面採經營，部分烘衣設備引進桶裝瓦斯必須符合安全標準，台中市政府消防局已全面啟動專案查核，鎖定全市列管店家祭出四大安檢項目嚴格把關，為市民打造安全無虞的消費環境。消防局表示，已針對轄內使用桶裝瓦斯（液化石油氣）的自助洗衣店，全面展開強力安全管理專案，明訂未來每年將至少檢查1次，嚴格檢驗店內的「安全設備」、「保險資料」、「緊急聯絡及嚴禁煙火標示」與「自主檢查」等4大項目，藉由常態化查核，讓市民「安心洗、放心用」！消防局指出，因應不同潛在風險，一、「安全設備」包含瓦斯串接管線是否符合規範、瓦斯桶是否設有防傾倒措施、瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器與自動緊急遮斷裝置是否正常、滅火器數量及其滅火效能值是否足夠等；二、「保險資料」確認業者是否依法投保公共意外責任險，確保消費者權益。三、「緊急聯絡及嚴禁煙火標示」確認現場標示「24小時緊急聯絡人姓名及電話、供應液化石油氣之零售業者及電話」，確保突發狀況發生時，消費者、鄰居或消防人員能立刻聯繫負責人到場處理，另張貼「嚴禁煙火」等警示標語，提高民眾的防火警覺。四、「自主檢查」確認業者指派專人落實自主檢查作業，促使業者從「被動接受檢查」轉為「主動自主管理」。據消防局統計，台中市列管使用液化石油氣的自助洗衣店計66家，其中合格家數57家、不合格家數9家，合格率達86%。經分析發現，主要缺失項目以「未設置一氧化碳濃度自動偵測警報器」為主。檢查過程中若發現任何不合格項目，除當場開立限期改善通知單外，並將持續追蹤管制至完全合格為止，秉持「絕不寬貸」的執法原則。