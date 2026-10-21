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▲科普列車透過豐富多元的科學實驗與互動遊戲，讓參與者親身感受科學的趣味與魅力。（圖／高市府教育局提供）

▲科普列車透過豐富多元的科學實驗與互動遊戲，讓參與者親身感受科學的趣味與魅力。（圖／高市府教育局提供）

科學列車開進高雄，師生們動手玩科學！「2026臺灣科普環島列車」今（21）日抵達高雄，今年除了高雄站，更首度新增岡山站，集結高中職、大學及企業等單位，透過豐富多元的科學實驗與互動遊戲，吸引高雄市廣興國小、大灣國中等21所國小、超過700名師生參與，讓孩子從搭火車、玩實驗到探索生活現象，親身感受科學的趣味與魅力。由國家科學及技術委員會主辦的「2026臺灣科普環島列車」，於10月19日至24日展開為期6天的環島科學之旅，以「車門一開，未來展開」為主題，串聯全臺18個縣市、30個站點，透過動手實作引領學童探索科學奧祕。高雄站今年設置32個科普攤位，提供超過32項科學遊戲與互動體驗；首度加入的岡山站也設置18個科普攤位，讓更多學子有機會近距離接觸科學。參與學生分別搭乘岡山站至高雄站、高雄站至屏東站路段，在列車與站點活動中展開一場充滿驚喜的科學探索之旅。高雄站的科普活動結合在地文化與環境永續議題。樹人醫專原住民族學生資源中心以「坐看雲起時」為主題，結合國語與排灣族語，帶領學生認識氣候變遷對原住民族部落農作物的影響，透過部落天氣數據、農作物生長觀察及耆老累積的種植經驗，了解傳統智慧如何與現代科學相互結合，進一步思考氣候變遷下的永續種植方式。高雄中學「野一片夢之海社團」則推出「重力風暴：瘋狂投石機」，運用EV3樂高機器人打造投石機，讓學生親自操作發射裝置，探索槓桿結構、拋體運動及發射角度與力道對射程的影響。孩子們透過調整機器結構、挑戰將小球投入目標區，在一次次嘗試中觀察結果、驗證原理，體驗機械與科技結合的樂趣。岡山站則從在地美食出發，岡山高中設計「羊肉爐的科學」，將熟悉的料理變成趣味實驗室。高市府教育局專委許嘉晃表示，科學就在生活之中，從日常現象到新科技發展，都蘊藏著值得探索的奧祕。科普環島列車讓孩子走出熟悉的學習情境，透過親手操作與觀察，發現生活中習以為常的現象也充滿學問，也希望藉由這趟科學旅程，激發學生的好奇心與探索精神，讓科學不只是課本上的知識，更成為認識世界、理解生活的有趣方式。高雄科普團隊由樹人醫專郭啟東教授、高雄大學余進忠副教授及中山大學鄭南玉助理教授等共同參與。郭啓東教授表示，科普環島列車透過多元主題與互動體驗，將不同領域的科學知識融入生活情境，讓學生在動手實作中認識科學的應用價值。今年更結合在地文化與永續議題，期盼持續點燃孩子對科學的好奇與熱情，讓探索精神從活動現場延伸至日常生活。