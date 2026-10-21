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諷刺習近平遭盯上 黃逸豪被跟監、假車禍撞傷

陸委會痛批中共跨國鎮壓 企圖箝制台灣言論自由

警告在地協力者勿接受指使 陸委會：依法追緝到底、絕不寬貸

相聲演員黃逸豪因上傳諷刺中國國家主席習近平的喜劇段子，竟遭中國人士涉嫌出資45萬元，指使台灣徵信業者跟監、蒐集個資，甚至策劃「假車禍」，企圖讓他「斷手斷腳」。新北地檢署偵查終結，起訴5名涉案被告。對此，陸委會今（21）日表示，高度肯定檢警迅速偵破案件，並對中共涉嫌以暴力手段對台灣人民進行跨國鎮壓，表達最嚴厲譴責，更強調任何人若接受中共或其協力者指示，參與跨國鎮壓，政府必將依法究責、追緝到底，「絕不寬貸！」相聲演員黃逸豪因在網路上傳諷刺習近平的喜劇段子，遭暱稱「K」的中國人士盯上，涉嫌以45萬元代價委託台灣徵信業者跟監，甚至要求製造車禍，讓黃逸豪「斷手斷腳」，阻止其繼續演出。黃逸豪9月11日在新北市永和區住所附近，遭男子黃家慶駕車撞傷。檢方調查後認定，案件涉及境外人士出資策劃傷害行動，並起訴劉昇傑、郭偉皓等5名被告，分別求處2年7月至5年6月不等刑期。針對此案，陸委會表示，新北地檢署已偵結境外人士出資策劃假車禍傷害案件。依檢方偵查結果，中國大陸人士出資指使台灣在地協力者，進行跟監、蒐集個人資料，並蓄意駕車衝撞，企圖使我方民眾受到重傷，藉此阻止演出。陸委會指出，高度肯定新北地檢署指揮警調迅速偵破本案，將涉案嫌犯依法究辦，並對中共涉嫌以暴力對台灣人民進行跨國鎮壓，予以最嚴厲的譴責。陸委會痛批，中共不但在其境內無法容忍不同意見，也不容許在中國大陸以外的任何地方，有人提出政治批評。更可恥的是，竟以跨國鎮壓手法傷害台灣民眾，企圖箝制台灣的言論自由，嚴重挑戰台灣的民主法治秩序。陸委會嚴正警告，任何人接受中共或其協力者的指示、委託或利誘，參與或協助跨國鎮壓行動，政府必將依法究責、追緝到底，「絕不寬貸！」陸委會重申，政府將持續強化跨機關合作及相關法制，堅定維護人民安全與言論自由，避免民眾遭受境外敵對勢力恐嚇、騷擾、傷害或脅迫，確保國家安全與民眾基本權利。