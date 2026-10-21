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揪出沈伯洋罩門！羅智強：破除假象、擊穿洋流金鐘罩

2026首都之戰持續升溫，爭取連任的台北市長蔣萬安面臨市政爭議與選戰攻防，民進黨參選人沈伯洋則挾「洋流」聲勢全力搶攻。對此，蔣萬安競選團隊總幹事、國民黨立委羅智強坦言，洋流確實存在，必須正視，因其激活了台北市綠營4成的基本盤，把支持者轉為顯性，而想打破沈伯洋指鹿為馬的金鐘罩，​一是要有不怕被出征的決心，​二是要有不停說真理的耐心。​羅智強質疑，沈伯洋的言行前後不一致，他曾說過「國民黨立委他媽連智商都可以如此低落」，如今卻反過來呼籲「人身攻擊真的不要做」；而這當中最經典的例子就是，「建立社區中心，提供吸毒者毒品」，這明明是沈伯洋所寫文章的原句，但當羅智強出動金剛車時，對方卻毫不遲疑地說是造謠，並威脅提告，沈伯洋的支持者還肉身攔卡車，嚇得廣告公司拒絕再開。​羅智強分析，某些綠營支持者的顯性化程度高於一般人，其次是，如同大罷免公審路人一樣，有些民進黨的政治人物鼓勵極化、指責的「兇」，一般人就算不認同沈伯洋的主張，也會保持沉默。聲音此消彼長，就會出現指鹿為馬的情況，就能顛倒是非，無往不利；但這是不是代表，沈伯洋的金鐘罩無法可破？​不是。「金鐘罩，雖然刀槍不入，但擋不了綿綿流水。​」​羅智強直言，要破沈伯洋指鹿為馬的金鐘罩，​一是要有不怕被出征的決心，​二是要有不停說真理的耐心。​他現在只要助講，就一定會幫沈伯洋宣傳文章「建立社區中心，提供吸毒者毒品」，因為民進黨信奉的是「謊話說一千遍就成為真理」，​而要打破這個謊言金鐘罩，就必須有「真話說一萬遍」、「細水長流」的決心和耐心。​羅智強認了他們的第一擊很強，爆炸強，但也只有第一擊很強，​因為久了民眾會發現，變來變去、睜眼說瞎話、打人喊救人的，就是綠能你不能的民進黨和沈伯洋。​造謠加造神，打造了沈伯洋的金鐘罩，但這也正是他的罩門，​海市蜃樓雖能迷惑人，卻難以長久；謊言即使一時騙得了人，也終將被事實所擊碎，他呼籲大家一起把真話說一萬遍，就能破除假象，擊穿洋流的金鐘罩。