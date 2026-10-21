我是廣告 請繼續往下閱讀

今年編號第29號的強烈颱風薔琵逐漸逼近台灣，氣象署及各AI模式預測，颱風自22日起將逐漸北轉，預計23日至24日最接近台灣，降雨熱區以北部山區及宜蘭、花蓮地區為主。經濟部水利署今（21）日上午召開防汛整備視訊會議，盤點各河川分署防颱準備，要求加速整備、強化與地方政府合作，並提醒民眾及地方水利機關不可掉以輕心，應加強清理水溝、放空滯洪池及檢查防汛機具，確保各項防洪設施正常運作。水利署表示，因應薔琵颱風及外圍環流可能帶來的降雨，已要求各河川分署加強防汛整備，特別針對過去曾發生淹水災情的雙北、基隆、桃園、竹苗及宜蘭等地提高警戒，並再次聯繫地方政府，巡檢河堤、水門、抽水站等水利設施，提前做好防颱準備。針對大台北地區，第十河川分署將密切監控河川水位，並提前通報台北市政府、新北市政府及翡翠水庫管理局等相關單位，透過「大台北防汛平台」協同防災，加強疏散門及停車場管制，及早提醒民眾因應可能的降雨與水情變化。此外，石門水庫目前水位約243.12公尺，蓄水率達92.23%。水利署表示，將持續參考中央氣象署最新氣象資訊，推估水庫入流量，逐時調整調節性放水及防洪策略，在兼顧防洪與蓄水需求下，確保水庫運作安全。針對花蓮地區防洪整備，水利署指出，花蓮溪及馬太鞍溪疏濬量已達2385萬立方公尺，加上堤防復建工程超前完成，馬太鞍溪下游河道已恢復百年保護標準的通洪能力。另外，也備妥600萬立方公尺疏濬開口契約量能，並提前部署6部抽水機，同時持續趕辦高規格堤防工程，強化整體防洪能力。至於萬里溪堰塞湖，統計至10月20日蓄水量約511萬噸，目前維持穩定溢流。第九河川分署評估，萬里溪河道通洪能力均大於設計通洪流量（Q100），並依林業及自然保育署的極端情境模擬及地方需求，完成緊急工程加高、加固作業。此外，水利署已在箭瑛大橋下游右岸部署2部抽水機，並依據林保署分析資料，針對堤防後方有重要保全對象的堤段完成加高、加固，降低颱風期間可能發生的災害風險。水利署署長林元鵬指示各河川分署，再次聯繫地方政府確認防颱準備，並派遣總工程司張庭華前往花蓮，全面檢視各項整備工作，包括河道疏濬、封堵、培厚等緊急工程，以及滯洪池、水門測試與操作情形。同時，相關單位也將檢查塊石、防汛擋板等防汛物資是否備妥，並確認野溪及排水系統整備狀況。水利署提醒村里長及防汛志工密切關注水情，強化通報、警戒等非工程措施，與地方政府共同防範可能的淹水災情。水利署最後指出，隨著氣候逐漸進入相對乾燥的枯水期，各水資源分署及水庫管理單位也須審慎操作水庫，在因應颱風降雨及防洪需求的同時，儘可能蓄存水量，以確保後續各地供水穩定。