日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發生命案，一名38歲金姓台灣女子被發現陳屍於房間內，而27歲台灣女子楊閔涵則已被警方逮捕。兩人為同團遊客，目前楊閔涵是依違反《銃刀法》移送，尚未承認殺人，全案仍在後續調查中。然而，在案件真相水落石出前，飯店已被日本知名事故物件地圖網站「大島てる」標記為「事故物件」，掀起台灣網友熱議。
「大島てる」常被稱為日本的「凶宅地圖」，專門蒐集登錄日本各地曾發生事故的住宅、飯店等建物物件資訊，且會以醒目的火焰圖示標示。而在命案發生後，「大島てる」也迅速將該飯店加上標記，並附上對於案情的簡短說明。
臉書粉專「日本省錢小站」也發文提及此事，許多台灣網友紛紛在底下留言表示，「好倒楣的旅館」、「飯店也真夠衰小，被台女害到了」、「衰到不行」。另外也有許多曾經去過的網友表示，「十幾年前跟團住過的地方， 房間打開就是富士山很美」、「上次去河口湖也是住這間啊」、「這間CP值真的高」、「以前跟團時住過，第一次吃螃蟹吃到飽的地方」。
案情真相仍待釐清
楊閔涵21日已依涉嫌違反《銃刀法》移送檢察署，根據辦案人員透露，死者被發現當時仰躺在床上，身上有大量血跡，案發房間內沒有打鬥痕跡，死者身上也未發現明顯反抗跡象。死者頸部至少有一處由刀刃物造成的深度割傷，而楊閔涵在現場被發現時手持長約12公分的刀具，成為最有可能的嫌疑犯。
楊女與死者均獨自報名參加同一個日本觀光團，因此入住同飯店。不過，楊閔涵目前只承認「持有刀具是事實」，沒有承認殺人，她遭逮捕的原因是涉嫌無正當理由持有刀具，並非已被認定涉及殺人。警方正進一步調查死者與楊女入住後的活動情況，詳細案發經過仍待後續釐清。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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楊閔涵21日已依涉嫌違反《銃刀法》移送檢察署，根據辦案人員透露，死者被發現當時仰躺在床上，身上有大量血跡，案發房間內沒有打鬥痕跡，死者身上也未發現明顯反抗跡象。死者頸部至少有一處由刀刃物造成的深度割傷，而楊閔涵在現場被發現時手持長約12公分的刀具，成為最有可能的嫌疑犯。
楊女與死者均獨自報名參加同一個日本觀光團，因此入住同飯店。不過，楊閔涵目前只承認「持有刀具是事實」，沒有承認殺人，她遭逮捕的原因是涉嫌無正當理由持有刀具，並非已被認定涉及殺人。警方正進一步調查死者與楊女入住後的活動情況，詳細案發經過仍待後續釐清。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。