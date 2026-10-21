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▲SOGO董事長黃晴雯出席週年慶記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）

SOGO今年週年慶11月5日起至16日登場，業績目標喊出130億。SOGO董事長黃晴雯表示，今年Garden City（遠東Garden City）加入營運後，為整體商圈帶來新消費動能，試營運至今表現超乎預期，演唱會及球賽觀眾約有4成會留下來消費，業績比預期高出26%，成為SOGO拓展客群的重要助力，跟傳統百貨不同的是，Garden City是大型的消費聚落，看的不是交易量、來客數，而是應該著重在消費者停留時間、回訪時間。黃晴雯指出，今年經濟成長，加上股市表現及可支配所得增加，對消費市場帶來正面助益。受惠於交屋潮，家電銷售表現也相當亮眼；週年慶期間，SOGO祭出美妝最低2折起等優惠，並搭配黃金回饋活動，搶攻年末消費商機。談到Garden City帶來的效益，黃晴雯表示，演唱會及球賽人潮為SOGO帶進不同客群，主要包括20至40歲的年輕族群及家庭客，符合商場原先設定的目標客群。她也提到，Garden City加入後，SOGO今年截至10月的業績較去年成長10.5%。不過，由於大巨蛋開幕時間落在去年9月，較原先預期晚，加上部分品牌仍陸續進駐，預計明年第二季才會到齊，因此原先設定的2026年營業目標573億元將會微下修。至於外界關注Garden City開幕後，是否對SOGO忠孝館、復興館造成衝擊，以及平日、假日人流是否存在明顯差異，黃晴雯表示，目前觀察到的影響比預期小，反而帶動商圈共榮，形成三強鼎立的格局。黃晴雯表示，Garden City的經營終極目標，是打破只有週末或舉辦賽事、演唱會時才有大量人潮的限制，希望透過交通軌道帶來的通勤人流，以及多元餐飲品牌，讓消費者在不同時段都願意到訪。她認為，Garden City消費聚落跟過去傳統百貨拼來客數、坪效不同，是需要「拼停留時間、回訪時間」，更重視消費者的停留時間與回訪率。尤其針對親子家庭客群，商場打造大型親子區，希望延長消費者停留時間、提升顧客黏著度，而非單純追求短時間內的交易表現。至於普發現金一萬元，黃晴雯認為，雖然發放時間無法直接挹注週年慶檔期，但仍有助於推升消費動能，預期對春節檔期會有正面幫助。她指出，去年週年慶期間也有普發現金，因此今年第四季比較基期相對較高，仍看好整體消費表現。