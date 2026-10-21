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晶圓代工廠力積電（6770）今（21）日召開法人說明會，公布第三季財報，受惠DRAM行情回升、平均售價提高及產能利用率改善，單季毛利率由第二季的28%大幅提升至48%，增加20個百分點。第三季營收逾213億元，稅後淨利約65億元，每股盈餘（EPS）達1.38元，獲利表現明顯改善。力積電第三季營收逾213億元，稅後淨利約65億元，每股盈餘1.38元。其中，單季毛利率從第二季的28%升至48%，增加20個百分點，主要受惠DRAM市場行情回升，帶動產品平均售價提高，加上產能利用率改善，推升整體獲利表現。累計今年前三季，力積電營收達522億元，毛利率31%，稅後淨利超過240億元，每股盈餘達5.42元。不過，公司指出，今年第一季獲利包含出售P5銅鑼廠予美光的效益，第二季及第三季的獲利表現，則較能反映本業營運改善情況。股價方面，力積電今日終場收在66.2元，上漲2.1元，漲幅約3.28%。