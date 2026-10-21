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▲記者會安排日式舞踊及實境角色扮演團隊演出，呈現不同年代與風格的裝扮。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.21)

▲今年以「百變鈴蘭．一日穿搭」為主題，結合變裝遊行、老屋導覽及街頭演出，邀民眾穿上喜愛的服飾，走進舊城街區，（圖／記者金武鳳攝，2026.10.21)

▲臺中驛鐵道文化園區吉祥物「鐵鹿」、「鐵熊」也歡樂登台。(圖／記者金武鳳攝，2026.10.21)

台中舊城年度盛會「鈴蘭通散步納涼會」，23日起一連3天熱鬧登場。今年以「百變鈴蘭．一日穿搭」為主題，串聯18座主題市集、約750個攤商，結合變裝遊行、老屋導覽及街頭演出，邀民眾穿上喜愛的服飾，走進舊城街區，感受跨越百年風華。針對颱風「薔琵」動向，主辦單位表示，目前規畫是如期舉行，已準備雨備措施，遊行及戶外節目將視天候調整。台灣中城再生文化協會今天在台中驛廣場舉辦記者會，以摩登伸展台及鈴蘭燈點燈儀式暖場。這項活動源自日治時期台中「納涼市」的節慶記憶，協會自2019年重新發起，今年邁入第八屆，盼讓舊城街道再現風華，成為民眾散步、交流與欣賞表演的公共空間。協會創會理事長暨現任秘書長蘇睿弼表示，鈴蘭通不只是市集，更希望重新連結老房子、店家、文化工作者、居民與年輕人。近年街區巷弄增加咖啡館及特色店家，也有愈來愈多民眾透過穿著展現個人風格，因此今年將原有變裝特色與日常穿搭結合，讓街道成為展現自我的舞台。記者會走秀也融入地方故事。《新富町女孩的摩登時代日誌》以第二市場8間店家與職人為靈感，由Nevaeh crew透過二手服裝改造演繹，另安排日式舞踊及實境角色扮演團隊演出，呈現不同年代與風格的裝扮。今年活動範圍涵蓋中山路、繼光街、市府路、平等街及周邊巷弄，除市集、舞台表演與文化體驗，也推出「鈴蘭通護照」，引導民眾探索街區。此外，麗明營造以聯名贊助支持活動，協會特別於中山路與繼光街口、中山路與平等街口設置兩座八角牌樓，並於繼光街口搭配大型空飄豬氣球，增添街區節慶氛圍。麗明營造董事長吳春山表示：「文化永續，不是讓城市停留在過去，真正重要的是，讓歷史繼續參與今天的生活。」老屋體驗方面，協會安排蔡內科及林烈堂公館預約導覽，讓民眾認識建築背後的家族與城市記憶；去年活動回收的帆布，則交由在地媽媽手工縫製成「Re:Suzuran」帆布袋，延續物料使用。今年同步也推出「2026鈴蘭之友・春大福文化參與計畫」，民眾以1,000元參與費加入「鈴蘭之友」，即可認養一隻春大福撲滿，累積一年零錢後，於2027年活動期間帶著撲滿回娘家並捐出零錢，即可兌換當年度限定周邊。協會表示，去年兩天活動吸引近22萬人次，推估帶動區域經濟效益約1.15億至1.43億元，盼透過文化活動持續增加舊城人流，支持在地店家經營。活動23日晚間7時舉行前夜祭，24日下午2時於台中驛廣場舉行開幕式及變裝遊行，持續至25日。針對颱風「薔琵」動向，主辦單位依規劃說明，將加強攤位防水與用電安全，並在主場區增設遮雨設施；若遇強風、雷雨，將視情況暫停部分戶外節目，變裝遊行也可能調整路線或取消，最新資訊將透過現場廣播及官方粉絲專頁公告。