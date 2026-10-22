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午夜開賣特典「N64卡帶復刻紙盒」 喚起玩家懷舊情懷

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— Micromania (@Micromania_Fr) October 16, 2026

任天堂超有信心 重製版搶在《GTA 6》前發布

▲《薩爾達傳說》40週年紀念版Nintendo Switch 2 Pro控制器附有底座，方便玩家展示，吸引大批玩家搶購。（圖／《薩爾達傳說》40週年紀念網站）

為迎接Switch 2版本《薩爾達傳說 時之笛》重製版，國外實體零售商宣布，將舉行遊戲業近年少見的「午夜開賣」活動，其中法國零售商Micromania公布的預購特典吸引許多玩家目光，該店家特別贈送與1998年原版卡帶包裝相近的復刻紙盒，盒面上還特別印有支援「震動配件（Rumble Pak）」的復古字樣。法國零售商Micromania這次推出的「N64卡帶復刻紙盒」內部附有額外紙板結構，玩家打開來就能看到現代Switch 2遊戲盒，就像以前購買遊戲卡帶一樣，這款特典只有在「午夜開賣」活動推出，午夜開賣是過去電玩店會在凌晨12點販售新遊戲大作的活動。除了法國零售商之外，加拿大EB Games也提供類似的預購贈品，不過採用的是滑套設計而非硬盒；美國零售商目前則尚未公布太多詳細特典資訊。過往「午夜開賣」曾是遊戲產業發售大作時，一定會舉辦的活動，但隨著PlayStation等品牌開始專注於數位版遊戲發展，這種實體活動已日漸稀少。不過任天堂似乎依然願意透過實體包裝與懷舊情懷來吸引玩家，Best Buy等零售商也希望能讓粉絲在發售首日第一時間到店取貨。原版《薩爾達傳說 時之笛》於1998年在N64平台推出，作為系列作首款3D作品，不僅徹底改寫了《薩爾達傳說》系列的發展走向，也對整個3D冒險遊戲領域產生了深遠影響。事隔30年，即使後續有《薩爾達傳說 曠野之息》等作持續突破系列公式，該作在許多玩家心中依然被視為N64最出色的經典作品之一。《薩爾達傳說 時之笛》重製版為任天堂2026年底的壓軸作品之一，預計於11月5日正式上市，儘管緊接登場的《GTA 6》有機會將刷新各項銷售紀錄，並讓許多遊戲發行商刻意避開同期競爭，不過《GTA 6》暫未宣布推出Switch 2版本，可以看出任天堂對於上市日期相當有自信。目前《薩爾達傳說 時之笛》重製版的預購反應十分熱烈，包括《薩爾達傳說》40週年Switch 2 Pro手把在內的周邊商品也持續熱賣。如同當年N64面對初代PlayStation的競爭格局，這款重製版雖然某程度上還是籠罩在《GTA 6》的陰影下，但零售商押注11月5日上市時將再掀熱潮，預期它有望成為2026年假期檔期中僅次於《GTA 6》的第二大熱門遊戲。