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國際金價在碰觸歷史高點每盎司5598美元之後，一路狂跌至3942美元低點，再反彈至4376美元，目前在4122美元盤整，投資人也關注未來是否還有高點可期。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（21）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，黃金3大多頭支柱已倒了2支，多頭結構破壞，黃金恐要回檔整理至少半年，但最大修正已過，只是現在只要反彈就有人要解套，跌破季線4281美元，建議短打偏空操作，即漲300美元就賣，跌200美元再買，這樣才能賺到錢，若走更空，要慎設停損點。陳有忠認為，黃金多頭回不去了，可能要經過至少半年整理，以先前俄烏戰爭金價走勢來看，當時金價創高後也經歷半年整理，當時也一度跌破2000美元，而這波金價從高點5598美元一路跌，至今年8月底來到低點3942美元，之後反彈來到4697美元，只是很快又掉下來，一度下探4066美元，目前在4122美元附近盤整，跌破季線4281美元。陳有忠分析，黃金多頭結構已破壞，原本黃金3大多頭支柱，現在已倒了2支，之前美元走弱主要因為美國降息弱，但現在美國升息支撐美元，加上原本黃金儲備供不應求，但美伊戰爭波及「中東海灣7國」，海峽封鎖，石油運不出去，海灣7國面臨經濟負成長危機，財政也遭受嚴峻考驗，尤其阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）還是中東黃金交易重鎮，燒到金爐，唯一可撐住黃金的就剩地緣政治。不過，陳有忠認為，黃金最大跌幅在3月至8月，最慘情況已過，要再跌到前波低點3942美元機率不大，只是現在金價反彈就會有人要賣，想要進場的人，他建議沿著季線操作，季線以上偏多操作，買了可先放著等金價漲，目前金價跌破季線，只能搶短偏空操作，即漲300美元賣、跌200美元買進，這樣才能賺到錢，並要慎設停損點。