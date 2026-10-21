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5大總幹事群出動代掃街 盧秀燕喊「1天當3天用」

從「藍營一姐」到競總主委 盧秀燕能否兼顧市政與輔選？

台北市長蔣萬安證實，將於11月12日依法請假投入市長選舉，外界關注是否影響市政運作與選情。接下競選總部主委的台中市長盧秀燕今（21）日表示，競總5大總幹事群已從今天起代替蔣萬安掃街，所有選務幹部也將分擔他的選務工作與行程，甚至「1天當3天用」，讓蔣萬安能專心市政。她強調，「做好市政，是市民願意支持蔣萬安最重要的理由。」蔣萬安今天上午在台北市議會答詢時證實，依照相關法規，自己應於11月12日請假投入下屆市長選舉。他也表示，會要求各局處首長堅守崗位，每天把市政工作做到最好，確保市府運作不受選舉影響。盧秀燕今天下午從日本沖繩返台後，被問及台北市長選戰競爭激烈，蔣萬安團隊接下來將如何布局。盧秀燕坦言，過去蔣萬安花了太多時間在市政工作上，但她仍鼓勵蔣萬安繼續做好市政，「畢竟他是現任的市長」。盧秀燕指出，距離11月12日還有一段時間，蔣萬安勢必分身乏術，加上先前已經錯失一些選舉準備時間，待競選總部25日成立後，所有選務幹部都會分擔他的選務工作及行程安排，加快腳步衝刺，「1天當兩天用、甚至當3天用」。她進一步透露，日前公布的5大總幹事群，包括立委羅智強、徐巧芯、賴士葆、李彥秀及王鴻薇，今天已開始替蔣萬安掃街，各區輔選及工作幹部也將陸續投入。至於蔣萬安本人，則將個人掃街行程集中在假日，盡可能兼顧市政與選舉。盧秀燕強調，蔣萬安平日仍應以市政為優先，「我想，做好市政，是市民願意支持他最重要的原因跟理由。」從她的規劃來看，競選團隊將透過總幹事群及地方幹部分擔輔選工作，讓現任市長不必在平日大量投入選舉行程。回顧盧秀燕過去聲勢高漲時，曾被外界封為「藍營一姐」、「不敗女王」，支持者也曾拱她爭取2024年總統大選、出馬競選國民黨主席，但她分別以「我對台中市長有承諾」、「媽媽要留在家」等理由婉拒。如今接下蔣萬安競選總部主委一職，準備將過去8年的台中市政與選戰經驗帶進台北，如何拿捏市政與輔選之間的分寸，也成為外界關注焦點。尤其盧秀燕過去曾強調「上班時間不談政治」，如今正式扛起競總主委重任，是否能在不影響台中市政的前提下，協助蔣萬安備戰，甚至以自身的行程安排為其他地方首長立下示範，也引發討論。對此，台中市政府新聞局長欒治誼表示，盧秀燕接任競總主委後，與過去最大的不同，是接受媒體採訪時，願意回答市政以外的政治問題，不再堅持「上班時間不談選舉」。不過，除非事先請假，盧秀燕上班時間仍不會從事公開輔選工作，也不會因此忽略台中市政與台北選戰以外的工作，將利用假日到各地輔選，全力拉抬國民黨候選人聲勢。