我是廣告 請繼續往下閱讀

Grab收購foodpanda遭否決！官方坦言失望

▲Grab原計畫收購foodpanda台灣業務，如今併購案遭公平會否決，相關計畫無法如期實現。（圖／記者周淑萍攝）

公平會為何擋下併購？Uber持股成關鍵

東南亞叫車與外送平台Grab原計畫以6億美元（約新台幣190億元）收購foodpanda台灣業務，不過，公平交易委員會今（21）日正式宣布禁止結合，對此，Grab今日下午發布最新聲明，坦言對公平會的決定感到失望，原本計畫帶給台灣消費者、外送員及商家的創新服務與發展機會將無法如期實現。至於未來營運方向，Grab強調將持續投入資源，推動東南亞市場的成長計畫。Grab今年3月宣布收購foodpanda台灣業務，原訂2026年下半年完成交易，並計畫於2027年上半年整合平台，將foodpanda用戶、合作商家及外送夥伴轉移至Grab應用程式。不過，隨著公平會正式禁止結合，原定收購及整併計畫面臨重大變數。針對公平會的審查結果，Grab也進一步說明，儘管台灣收購案未能獲得主管機關同意，但公司在東南亞的核心業務仍持續穩健發展。Grab強調：「Grab在東南亞的核心業務依然發展強勁。我們將持續投入資金與資源，推動既定的成長藍圖，並支持Grab於東南亞各市場的在地社群持續發展。」公平會今日召開第1825次委員會議，審議Grab與foodpanda台灣業務結合案，最終有3名委員認為應禁止結合、1名委員主張附加負擔後不禁止，另有1名委員迴避，決議依《公平交易法》第13條第1項規定禁止結合。公平會指出，台灣外送市場目前由Uber Eats及foodpanda兩大平台主導，雖然Grab尚未與foodpanda在台灣市場直接競爭，但若完成收購，Grab將取代foodpanda成為Uber Eats的主要競爭對手。，加上雙方過去存在董事兼任及商業合作關係，公平會擔憂這些連結可能降低兩大平台未來在台灣市場積極競爭的誘因。公平會認為，Grab提出的承諾措施不足以消除限制競爭疑慮，整體限制競爭的不利益大於經濟利益，因此決議禁止結合，也讓原本可能改變台灣外送市場版圖的收購計畫遭到擋下。