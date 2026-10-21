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中劇「逐玉」男主角張凌赫申請來台被拒，中國國台辦則稱「有損兩岸文化交流」，陸委會回應，張凌赫多次貼文貶損台灣地位，對岸也曾刻意安排他在統戰平台「海峽論壇」演講，這次申請來台目的也不明確，全案不予核准。對此，民進黨發言人吳崢回憶，他十幾年前參加完學運，與一些青年夥伴要申請港簽，也是直接被拒絕，因此各國都有相關的管理作為。陸委會今表示，歡迎對岸藝人來台交流，但是不能有統戰色彩，張凌赫曾多次貼文貶損台灣地位，對岸也曾刻意安排其到統戰平台海峽論壇演講，這次申請來台的目的也不明確，該案已經否准。民進黨下午舉行中執會，吳崢於轉述記者會上受訪表示，陸委會針對這起事件已說明非常清楚，因為該名藝人過去持續貶低我國主體性的相關言論，所以做出這樣的裁處。吳崢提到，針對出入境的管理，本來就是國家的主權象徵，各國都是如此，他想到10幾年前參與學運，並與一些青年夥伴要申請港簽，也是無法申請、被拒絕，因此各國都會有一些相關管理作為。對於國台辦稱，敦促民進黨當局應順應兩岸同胞加強交流往來的共同願望。吳崢回應，他感受是一個正向發展，看來國台辦現在也感受到民主是好東西，所以講到重視人民的心願。吳崢提到，網路上常常看到來自中國的網友，表達對中國的很多心願，例如希望中國民主化、上網不用翻牆、能自由地評論時政等。他說，中國人民的心聲蠻值得國台辦做參考，可以優先關注中國人民同胞們的一些心聲跟想法。