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▲2026年前三季上市櫃科技業台中購地購廠統計，大立光包辦7廠房居冠，合計8大廠斥資132.4億元。（圖／台灣房屋提供）

科技巨頭狂掃台中，帶動周邊房市全面起飛！光學龍頭大立光（3008）今年連砸逾 80 億元包辦 7 座廠房，領軍 8 大科技廠斥資逾 132 億插旗台中。科技聚落快速擴大，推升剛需買盤加溫，其中緊鄰中科的「中科水堀頭商圈」，在捷運藍線與人口紅利助攻下，新案最高價已強勢衝上 8 字頭！美光先進封測二廠啟用、台積電（2330）中科新廠預計明年投產，引爆搶地大戰。今年前三季已有 8 大上市櫃科技廠在台中設廠，合計斥資 132.4 億元、掃進逾 3 萬坪用地。其中以大立光手筆最大，於 6 至 9 月間包辦台中產業園區 5 座及精科 2 座廠房，獨砸逾 80 億元；志聖（2467）、信邦（3023）、萬潤（6187）等半導體業者也紛紛進駐台中港、大雅等地。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，AI 熱潮帶動高階製造需求大增，台中產業園區位處中科與精科核心，能提供完整供應鏈支援；加上周邊串聯台 74 線、國道 1 號及 3 號，且與七期商貿中心僅一橋之隔，產銷與洽公兼具地利，促使台中產業園區成為大立光等大廠重金扎根的首選。科技廊道快速成形，直接替周邊房市注入強勁支撐。台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方指出，大肚山產業走廊活絡帶動人口紅利，五大商圈受惠深。其中「中科水堀頭商圈」具捷運藍線題材，新案高價已站上 7、8 字頭，與單元一別墅同為高階主管首選；而嶺東文山、龍井東海及沙鹿新光田多落在 4 字頭，以低總價小宅吸納就業剛需族。