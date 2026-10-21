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▲隨著遠東Garden City加入營運，加上今年攜手三麗鷗人氣角色推出聯名來店禮，預期將進一步帶動消費買氣，目標週年慶期間創造130億元營收。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲SOGO週年慶集結Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗4大人氣角色。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲SOGO週年慶集結Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗4大人氣角色。（圖／記者鍾怡婷攝）

年度購物盛事登場！遠東SOGO百貨39週年慶將於11月5日至11月16日開跑，董事長黃晴雯表示，今年全台週年慶業績目標為130億元，遠東Garden City加入營運也成為重要助力；此外，今年首度攜手三麗鷗人氣角色推出限定來店禮，預期進一步帶動買氣。SOGO董事長黃晴雯表示，今年復興館改裝後新增約20個品牌，帶動營業額成長逾11％，忠孝館業績也成長約5％。隨著遠東Garden City加入營運，加上今年攜手三麗鷗人氣角色推出聯名來店禮，預期將進一步帶動消費買氣，目標週年慶期間創造130億元營收。針對大巨蛋帶來的效益，黃晴雯表示，目前表現超乎預期，業績比預期高出26%，雖然大巨蛋正式開幕時間較原先預期晚，部分品牌仍陸續進駐，但消費表現相當不錯。至於普發現金一萬元，雖趕不上週年慶檔期，但她認為有助於推升消費動能，預期對春節檔期的助益將更為明顯。SOGO百貨39週年慶將於11月5日至11月16日開跑，中國信託SOGO聯名卡享4%回饋，女裝（含童裝、內衣、珠寶）、女鞋、男裝（含紳士、休閒、運動戶外）、鍋具及寢飾等指定業種，當日當館單卡消費滿6000元，即可獲得600元抵用券，且可累贈，合併最高14%回饋。國泰世華CUBE卡則須點選「秋日遊」方案，最高享4%回饋。SOGO APP會員數突破193萬，同樣祭出好康直接入袋，只要是 SOGO APP會員(含新下載)，立即獨享週年慶限定6400元電子折價券，今年加碼再送200美食電子折價券；指定業種單筆滿3000元即可現折300元，各業種也祭出滿額回饋，化妝品單日單櫃消費滿6000元，送800元優惠回饋，內容包含600元週年慶電子抵用券、100元特別優惠券及100元餐飲優惠券。指定國際精品單日累積消費滿2萬元，則可獲得2000元抵用券。家電區同樣推出天天不同的頂級消費禮，11月5日週年慶首日，忠孝館消費滿23萬元，即有機會帶走iPhone 18 Pro 256GB。除了購物回饋，SOGO今年週年慶來店禮也攜手三麗鷗家族，集結Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗4大人氣角色，以歡樂、陪伴及療癒為主題，自11月5日起陸續推出6款週年慶限定來店禮，首日推出「Hello Kitty甜心日常提袋」，喜愛三麗鷗角色的粉絲一定要收藏。