稍早中信兄弟球團再度發布聲明，表示應援法批未來仍會發放，折價卷也照發並未失效，等於買到G4球票球迷，限定應援法批、400元折價卷都能一次獲得。

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應援法批還是領不到 兄弟公布最新補償方案

400元折價卷、法批都拿得到 兄弟向球迷表達誠意

原提供之400元商品現金折價券仍可正常使用，有效期限維持至2027年12月31日止，將不因後續補領贈品而失效。

中信兄弟昨戰台灣大賽G3，擔任台北大巨蛋主場球隊，最終0：6輸球遭聽牌，球團賽後還宣布，G4專屬進場贈品「應援法披-是我兄弟款」因廠商作業嚴重疏失，改發400元中信兄弟商品現金折價券，引發球迷討論，針對台灣大賽限定應援法批，卻因廠商製作疏失無法如期出貨一事，兄弟球團稍早再度發布聲明表示，「針對10月21日台灣大賽進場贈品《應援法披－是我兄弟款》無法如期發放一事，球團自昨晚接獲廠商通知後，持續展開緊急協調，並徹夜與廠商研議各項可行方案，全力爭取能順利取得贈品。​」兄弟球團隨後提到，球團已經要求廠商後續得提供完整數量，讓每位球迷都能拿到法批，「然而，經多方協調與確認後，目前仍無法確保全數贈品能於近日內完成交付。球團已要求廠商承諾，須於後續提供完整數量之贈品，並儘速完成交付，以利球團安排補發作業。」兄弟球團隨後也補充相關說明，表達屆時以400元折價卷，到指定門市領取法批的證明，同時間，400元折價卷也沒有失效，使用期限到今年12月31日，「為保障球迷朋友們的權益，針對今日未能領取到贈品的球迷朋友們，日後可憑今日發放之400元中信兄弟商品現金折價券，至指定門市領取原訂進場贈品《應援法批－是我兄弟款》，請進場球迷妥善保管折價券，實際補領時間及相關辦法，將於確認後另行公告。」對於此次突發狀況造成球迷朋友們的不便與失望，兄弟球團表示再次致上最誠摯的歉意，「我們將持續督促廠商加速妥善處理相關事宜，並盡最大努力維護球迷朋友們的權益，感謝大家的理解與體諒。」