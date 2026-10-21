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石崇良搭機赴台東 遇支援醫護

台北市長蔣萬安拋出遷移松山機場政策，改建台北AI園區，但離島後送問題引發各界質疑。衛福部長石崇良今（21）日再被問及此事強調，後送牽涉2大層面，包括病人狀況是否適合、當時的環境條件等。另外，今天石崇良也搭機前往台東參與記者會，他透露自己也在機上遇到前往台東支援的醫護們，「我想飛機仍是來往台東仍是不可或缺的交通工具之一。」蔣萬安日前提出遷移松機政策，引起不少討論，其中被問到離島病患的後送問題，他還說「不是每一件都是急重症」。石崇良今日提到，離島緊急病人的後送牽涉2大層面，包括病患本身的狀況是否適合緊急後送，因為危急程度不同，還涉及壓力、飛行和時間的影響，因此必須評估患者的狀況。他表示，當下環境條件也非常重要，因為氣候和運送地點都是考量條件，事關「安全性」問題，每一次後送都需有一組醫護人員陪同，因此人員安全更是需要考慮的。石崇良強調，後送須經專業判斷後決定，不在數目多寡，也不在於時間的增減；這也需要「空中轉診評估中心」進行聯繫評估。若未來真的需要改變降落地點，石崇良認為，還是要有外在條件和環境進行考量。而今日石崇良搭機前往台東參與「守護人之島(達悟族)-蘭嶼健康檢查全人照護啟動記者會」。搭乘民航機到台東的途中，他透露自己也遇到要去台東支援的醫護人員，因此飛機仍是來往台東應不可或缺的交通工具之一，因此後續若有任何交通規畫或動線調整，都會積極參與評估。