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▲店面在暴亂過後變成一片廢墟。（圖／路透／達志影像）

法國上周末的示威活動失控演變成嚴重暴力衝突，許多抗議人士沿街洗劫店家，一名在巴黎經營餐館兼煙草店已7年的50歲華裔老闆娘，在混亂中遭人打暈，整家店面全被砸搶一空。她事後受訪時忍不住傷心哭泣，與此同時，卻有抗議者在鏡頭前侃侃而談，稱在法華人「太有錢了」，認為這樣並不公平，引發熱議。綜合媒體報導，在巴黎經營小店的華裔老闆娘艾琳（Aline Li）表示，當天察覺街頭氣氛不對，已與丈夫提前鎖緊門窗留守店內，然而，大批暴徒仍然撬開鐵門、打破窗戶闖入店內，將店裡現金、煙草、食材、酒水搶劫一空，拿不走的也砸毀打爛，還有人放火燒店。艾琳透露，這家小店是她7年前從一位阿爾及利亞裔民眾頂下經營，一家人全靠這店面維持生計，如今7年心血全部化為烏有，在暴亂過後只剩一片廢墟，讓她在鏡頭前忍不住傷心哭泣。艾琳更表示，當天率先衝進店內的是看起來年僅12、13歲的青少年，這批暴徒一邊動手一邊嘻笑，且早已準備好袋子，還拿手機自行錄影拍片，完全不當一回事。除了砸搶店內財物，艾琳本人也被當場打暈，受訪時臉上仍留著明顯的瘀青。艾琳坦言，經歷過這樣的暴力事件後，內心充滿恐懼，也擔心未來類似問題再度發生。另外，《月旦港事》在社群媒體分享的一段訪談影片可以看見，有位法國民眾對著鏡頭理直氣壯地說，「在法華人變得太有錢了」、「這不太公平」，相關說法也引發爭議。無論如何，法國抗議嚴重失控所帶來的影響是全面的，法國工商會（CCI）主席迪克雷申佐（Alain Di Crescenzo）接受RTL電台訪問時表示，超過2000家企業受到騷亂衝擊，造成的損失達數億歐元。法國政府估計約55萬人參與示威，工會則稱人數高達80萬，警方逮捕約1200人，超過150名警員受傷。抗議浪潮也延燒至比利時、義大利及葡萄牙等歐洲國家。