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丁守中「不講話、不做事」太佛系 藍營從焦慮變不滿

蔣萬安也站在台上！韓國瑜狠酸丁守中：三腳踢不出個屁

台北市長選戰民調掀起論戰，信民協會20日公布委託民調專家戴立安執行的最新調查，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，領先尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％，雙方差距達17個百分點，在政壇投下一顆震撼彈。對此，國民黨台北市議員秦慧珠以丁守中的「佛系打法」提醒，當對手邁開大步放開手打，蔣萬安過於保守型的選戰打法是否適當，恐應更快速的改變因應。秦慧珠指出，2018年5月2日，國民黨公布提名丁守中為台北市長候選人，當時的市長是柯文哲，民進黨則有姚文智、呂秀蓮爭取提名；5月30日，民進黨徵召姚文智參選。從綠營支持出來的無黨籍市長柯文哲和「系出同門」的姚文智之間廝殺激烈，丁守中則在一旁不說話、不參戰，宛如隱形選手。當時的民調，丁守中小幅領先柯文哲，姚文智則居於第3。秦慧珠進一步提到，之後2個月，丁守中一直維持低調參選的方式，完全未展現在選戰中的存在感與能見度，鮮少主動創造強烈的新聞話題，或主導議題節奏，也因此民調逐漸落後，藍營基層逐漸從焦慮轉為不滿。丁守中的選戰打法，也被外界形容為「不講話、不做事的佛系參選」，不僅讓藍營不滿，也引起媒體訕笑；丁守中則辯解自己沒有佛系，一直在勤走基層，做各種拜訪。接著，秦慧珠表示，丁守中於7月22日宣布「從現在開始衝刺」，開始發表對各種議題的看法，搶佔媒體版面，也帶動網路聲量，不過當中有幾次失言被炎上，儘管道歉也無法平息；直到10月26日，韓國瑜在鳳山掀起「韓流」，外溢其他縣市，丁守中的民調也逐漸超前，並保持3%左右的領先；但畢竟贏的不多，最後在混亂又糟糕的投開票流程中，以3567票、 0.25% 的差距輸掉。秦慧珠續指，2019年9月10日，國民黨總統參選人韓國瑜出席台北市里長、基層領袖活動時，在致詞中公開批評丁守中，指丁守中一開始聲望非常好，又是大學教授，但「不講話、不做事，也沒有動作，什麼都不弄，溫吞吞，三腳踢不出個屁來！」值得注意的是，韓國瑜講這些話時，立法委員蔣萬安也站在台上。「前事不忘，後事之師。」秦慧珠聲明，重提老朋友丁守中的往事，沒有不敬的意思，只是想提醒蔣萬安，當對手邁開大步放開手打，過於保守型的選戰打法，是否適當？是否要更快速的改變因應？民調是變動的，就像丁守中，努力衝刺後還是會把民調拉起來，但要維持到最後勝選，除了民調要贏，還要謹防意外的變數。