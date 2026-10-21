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可麗餅攤商曬李四川自拍照 遭部分蘇巧慧支持者揚言拒吃

鄭照新憶年輕時曾獲邀入民進黨 坦言最不能接受「不尊重異己」

批政治表態滲透生活各角落 鄭照新：稍作遲疑就被出征

李四川籲支持者理性看待選舉 「不要為難商家」

國民黨新北市長候選人李四川昨（20）日晚間前往三重文化北路夜市掃街拜票，當地可麗餅攤商因在社群平台分享與李四川的合照，卻遭部分民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持者留言揚言「拒吃」，引發討論。對此，台中市副市長鄭照新今（21）日在臉書發文痛批，台灣好不容易走出戒嚴、迎向民主，如今卻放任偏執者以認知作戰之名行文字獄之實，動輒以出征、霸凌壓制不同意見，直言「這不是我們捍衛的民主，這是低品質的民粹，我誓死反對之。」李四川昨晚前往三重文化北路夜市掃街拜票，沿途與攤商及民眾互動。當地攤商「餅然心動脆皮可麗餅」事後在Threads分享與李四川的合照，並開心寫下「川伯直接拿起闆娘的手機自拍，這也太親民太可愛了吧！」不料貼文曝光後，卻引來部分蘇巧慧支持者留言批評，甚至揚言「拒吃」，讓其他網友看不下去，反問「可以不要這麼民進黨嗎？」相關爭議也引發外界對政治立場是否應影響商家經營的討論。對此，鄭照新在臉書表示，自己年輕時充滿叛逆精神，也曾有人邀請他加入民進黨，當時對於民進黨主張的主體意識、台灣優先等理念並沒有惡感，但唯獨有一點始終無法接受，就是「不尊重異己」。鄭照新指出，尊重不同意見是民主最根本的基石，台灣好不容易走出戒嚴、迎向民主，卻對於捍衛不同意見者權益的退卻與崩壞，毫無警戒及底線。他痛批，如今有人放任偏執者「以認知作戰之名行文字獄之實」，動輒透過網路出征、霸凌他人表達觀點的自由，認為這就是「雜質論」的實踐，「非我族類，其心必異，雜質必須純化」。鄭照新更警告，若這樣的政治氛圍沒有任何煞車機制，「一個偏執狂的上台，就會導致另一個水晶之夜的出現」，藉此強調對不同意見者的排斥與打壓，可能對民主社會造成嚴重傷害。鄭照新進一步指出，當特定團體以某黨、某流之名，四處大聲宣揚政治立場，卻不願體諒不同意見者的反感，也不願為了包容而有所分寸，甚至喜歡把自己的意見強加到所有生活領域，從家長會群組到大街小巷的活動，都被要求政治表態，「稍作遲疑，你就被出征」。他感嘆，民主社會原本就應容許不同聲音存在，但如今連攤商分享一張與候選人的合照，都可能招致抵制，若社會不願正視這樣的現象，恐怕將逐漸失去各抒己見的民主素養。鄭照新最後強調，「若不站出來，我們恐怕再也沒有各抒己見的民主素養了」，更直言「這不是我們捍衛的民主，這是低品質的民粹，我誓死反對之。」針對攤商因分享合照遭部分網友揚言抵制，李四川今日受訪時也回應，「我想選舉是一時的，各個攤商有他支持的一方，各自有自己的擁護者，我想在選舉過程中，不要去為難商家，讓他們好好做生意」。