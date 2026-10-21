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信民協會昨日公布台北市長最新民調，台北市長參選人沈伯洋支持度超車蔣萬安17％，對此沈伯洋今（21）日受訪時被問及是否擔心民調陷入瓶頸，回應表示，如果按照民調數字投票率會逼近9成，這是比較不可能發生的，真正數值並非17個百分點，而是正負之間而已，直言在這五五波的時候，其實大家都是戒慎恐懼，沒有任何人會覺得放鬆。信民協會昨日公布最新民調，結果顯示沈伯洋支持度50.3％超車領先蔣萬安33.3％，相較於9月調查，沈伯洋增加9.8個百分點，蔣萬安減少8.4個百分點。對此沈伯洋說，其實大家都知道，如果直接按照上面數字來說，投票率會逼近9成，這是比較不可能發生的事。所以其實實際真正的狀況，其實是要去考量投票率跟投票意願，真正數值並非17個百分點，而是在正負之間而已。民調專家戴立安昨天也有提到這點，五五波的時候大家都是戒慎恐懼，沒有人會放鬆。