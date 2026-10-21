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美吾華：殖利率連5年逾5%

懷特拚2至3年轉盈 H1營收增逾一成

安克生醫毛利率升至43% 超聲波幫半導體提升良率

美吾華．懷特．安克生技集團今（21）日舉行聯合法說會。今年迎接成立50週年的美吾華上半年稅後淨利年增19%，加速洗護產品創新，搶攻中高價功能性市場；懷特新藥則持續改善營運，上半年營收年增14%，淨損縮減41%，癌症合併治療應用、拓展國際市場及保健商機。安克生醫子公司聲博科技超音波技術將用在半導體製程，提升良率。美吾華在台品牌洗髮精銷售第一、染髮劑市占第一；目前電商與線下通路營收占比約二比八。另一方面，美吾華代理主打嬰幼兒及孕媽咪的品牌「慕之恬廊」，美吾華總經理賴育儒說，在少子化挑戰下，也擴大品牌受眾，吸引更多用戶。美吾華財務結構健全，2026年上半年毛利率約62%，流動比率206%、負債比率37%。賴育儒說，每股現金股利連續五年超過1元，現金殖利率連續五年維持5%以上，展現穩定的股東回饋能力，凸顯長期投資吸引力；50週年後，公司將在既有品牌與通路優勢基礎上，持續強化市場競爭力，開創下一個成長階段。懷特生技新藥2026年上半年營收7,043萬元、年增14%，歸屬母公司淨損較去年同期縮減41%；截至6月底流動資產約11.79億元，負債比率僅3%，財務結構穩健。懷特新藥總經理李伊伶表示，將持續深化血寶臨床應用、拓展痛寶國內外市場及保健食品業務，提升產品商業化效益，朝未來2~3年轉虧為盈目標邁進。安克2026年上半年毛利率達43%，較去年同期提升8個百分點；截至6月底流動資產約3.78億元，負債比率5%，維持穩健財務結構。安克生醫董事長暨總經理李伊俐表示，聲博科技的超聲波技術，可以在半導體製程中在化學劑過濾過程中去除微粒，提高良率，提供半導體廠解決方案。安克旗下產品「安克呼止偵」非侵入式超音波結合AI分析，無須過夜、10分鐘完成阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）風險篩檢；在美國史丹佛睡眠醫學中心成功獲得聯邦醫療保險碼支付檢測費用，並持續拓展海外市場。另，安克甲狀偵，預計第四季向相關專家提出健保暫時性支付HTR計畫，推進後續收集真實世界數據。